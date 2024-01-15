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  4. Артур МИКИТИШИН: «Благодарен Кривбассу, что поверили в меня во второй раз»
Украина. Премьер лига
15 января 2024, 21:54 |
75
0

Артур МИКИТИШИН: «Благодарен Кривбассу, что поверили в меня во второй раз»

Хавбек «Кривбасса» – о своем возвращении в клуб

15 января 2024, 21:54 |
75
0
Артур МИКИТИШИН: «Благодарен Кривбассу, что поверили в меня во второй раз»
ФК Кривбасс. Артур Микитишин

Полузащитник «Кривбасса» Артур Микитишин прокомментировал свое возвращение в клуб:

– Артур, во-первых, поздравляем с возвращением. Какие эмоции испытываешь сейчас?
– Эмоции только самые приятные и положительные. Я рад вернуться в «Кривбасс». Туда, где, можно сказать, я начал свою профессиональную карьеру. Счастлив снова быть частью красно-белой семьи. Очень благодарен «Кривбассу» за то, что поверили в меня во второй раз. Со своей стороны сделаю все, чтобы отблагодарить клуб хорошим футболом.

– Поддержка главного тренера чувствуется?
– Конечно. Юрий Николаевич доверяет мне, а я ему. Мне приятно работать под руководством высококвалифицированного специалиста.

– В первой части сезона ты сыграл немного. Расскажи об обстоятельствах.
– В «Александрии» у меня была травма, я пропустил много времени. Сейчас уже набираю свою оптимальную физическую форму, дальше будет только лучше. Надеюсь, смогу помочь «Кривбассу» завершить этот сезон удачно.

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Источник ФК Кривбасс
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