Артур МИКИТИШИН: «Благодарен Кривбассу, что поверили в меня во второй раз»

Полузащитник «Кривбасса» Артур Микитишин прокомментировал свое возвращение в клуб:

– Артур, во-первых, поздравляем с возвращением. Какие эмоции испытываешь сейчас?

– Эмоции только самые приятные и положительные. Я рад вернуться в «Кривбасс». Туда, где, можно сказать, я начал свою профессиональную карьеру. Счастлив снова быть частью красно-белой семьи. Очень благодарен «Кривбассу» за то, что поверили в меня во второй раз. Со своей стороны сделаю все, чтобы отблагодарить клуб хорошим футболом.

– Поддержка главного тренера чувствуется?

– Конечно. Юрий Николаевич доверяет мне, а я ему. Мне приятно работать под руководством высококвалифицированного специалиста.

– В первой части сезона ты сыграл немного. Расскажи об обстоятельствах.

– В «Александрии» у меня была травма, я пропустил много времени. Сейчас уже набираю свою оптимальную физическую форму, дальше будет только лучше. Надеюсь, смогу помочь «Кривбассу» завершить этот сезон удачно.