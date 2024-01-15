Чемпионат Европы15 января 2024, 21:34 |
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Марио БАЛОТТЕЛИ: «Когда Роналду в запасе – Португалия играет лучше»
Скандальный форвард – о капитане сборной Португалии
15 января 2024, 21:34 |
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Одиозный итальянский форвард Марио Балотелли оценил выступления Криштиану Роналду в составе сборной Португалии:
«Криштиану Роналду был бы великолепен где угодно, в любом чемпионате. Он хорошо подходит везде. Однако сборная Португалии играет лучше, когда Криштиану Роналду остается на скамейке запасных».
За карьеру Роналду провел 205 матчей за сборную Португалии, в которых забил 128 голов.
Ранее Балотелли предложил свои услуги «Наполи».
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