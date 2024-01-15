Марио БАЛОТТЕЛИ: «Когда Роналду в запасе – Португалия играет лучше»

Одиозный итальянский форвард Марио Балотелли оценил выступления Криштиану Роналду в составе сборной Португалии:

«Криштиану Роналду был бы великолепен где угодно, в любом чемпионате. Он хорошо подходит везде. Однако сборная Португалии играет лучше, когда Криштиану Роналду остается на скамейке запасных».

За карьеру Роналду провел 205 матчей за сборную Португалии, в которых забил 128 голов.

Ранее Балотелли предложил свои услуги «Наполи».