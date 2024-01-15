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  4. Марио БАЛОТТЕЛИ: «Когда Роналду в запасе – Португалия играет лучше»
Чемпионат Европы
15 января 2024, 21:34 |
410
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Марио БАЛОТТЕЛИ: «Когда Роналду в запасе – Португалия играет лучше»

Скандальный форвард – о капитане сборной Португалии

15 января 2024, 21:34 |
410
0
Марио БАЛОТТЕЛИ: «Когда Роналду в запасе – Португалия играет лучше»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марио Балотелли

Одиозный итальянский форвард Марио Балотелли оценил выступления Криштиану Роналду в составе сборной Португалии:

«Криштиану Роналду был бы великолепен где угодно, в любом чемпионате. Он хорошо подходит везде. Однако сборная Португалии играет лучше, когда Криштиану Роналду остается на скамейке запасных».

За карьеру Роналду провел 205 матчей за сборную Португалии, в которых забил 128 голов.

Ранее Балотелли предложил свои услуги «Наполи».

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Марио Балотелли сборная Португалии по футболу Криштиану Роналду
Источник Фабрицио Романо
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