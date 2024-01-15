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  4. Монфис – о поездках в туре со Свитолиной и дочкой: «Это непросто»
ATP
15 января 2024, 20:11 | Обновлено 15 января 2024, 20:20
729
0

Монфис – о поездках в туре со Свитолиной и дочкой: «Это непросто»

Француз рассказал о новом этапе в своей семейной жизни с украинской

15 января 2024, 20:11 | Обновлено 15 января 2024, 20:20
729
0
Монфис – о поездках в туре со Свитолиной и дочкой: «Это непросто»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис и Элина Свитолина

Французский теннисист Гаэль Монфис признался в том, что ему с украинкой Элиной Свитолиной после рождения дочки стало сложнее ездить в туре.

– Теперь вы путешествуете в туре семьей. Насколько сложнее ездить, когда вы оба теннисисты и у вас ребенок?
– Я бы солгал, если бы сказал, что это легко. Это сложно. Это другая ситуация. Как вы сказали, мы оба игроки, поэтому нам сложно. Да, это непросто, и нам очень повезло, что нам помогают мамы, няня. Мы тоже учимся. Это наша первая длительная поездка. Пока мне кажется, что мы справляемся, но не буду лгать, это сложно.

– Вы рады, что все больше игроков, мужчин и женщин, ездят в туре с маленькими детьми?
– Мне кажется, это часть жизни. Как я всегда говорю, у нас прекрасный спорт, но многие забывают, что мы люди. Спорт – это, если хотите, наша работа. Но у нас есть жизнь, а в жизни у людей есть дети, и прекрасно видеть, как некоторые женщины-спортсменки успевают и то, и другое. Мне кажется, это здорово.

Напомним, Монфис на Открытом чемпионате Австралии 2024 стартовал с уверенной победы, обыграв Янника Ханфманна.

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Гаэль Монфис Элина Свитолина
Источник Sport.ua
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