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  4. Фанат Милана подал в суд на двух игроков Интера
Италия
15 января 2024, 20:21 |
353
0

Фанат Милана подал в суд на двух игроков Интера

Футболистов обвиняют во вмешательстве в личную жизнь

15 января 2024, 20:21 |
353
0
Фанат Милана подал в суд на двух игроков Интера
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Арнаутович

Фанат «Милана» подал в суд на двух игроков миланского «Интера», одним из которых является Марко Арнаутович. Их обвиняют во вмешательстве в личную жизнь и применении насилия.

Инцидент случился в ночь с 6 на 7 января в миланском ночном клубе Hollywood. Днем 6 января «Интера» в рамках Серии А обыграл «Верону» 2:1, и в ту ночь в ночном клубе отдыхали многие игроки обеих команд. Там же отдыхал и потерпевший.

Ближе к утру фанат «Милана» захотел расплатиться по своего счету и включил фонарик на телефоне, чтобы лучше рассмотреть чек. Футболисты увидели это и подумали, что болельщик решил их сфотографировать.

Арнаутович вместе с еще одним игроком «Интера» вывели мужчину на улицу, отобрали у него телефон и начали проверять его фотогалерею и соцсети. Они не нашли там никаких компрометирующих фото, однако нашли множество фотографий в атрибутике «Милана», после чего начали оскорблять его на почве его фанатских предпочтений.

В конце футболисты пригрозили мужчине, сказав ему: «Думаю, ты понимаешь, что с тобой случится, если ты решишь пойти против нас».

Мужчина сразу после этого отправился в полицию и написал заявление. С телефона сняли отпечатки пальцев, по которым идентифицировали игроков «Интера».

Спустя неделю пострадавший снова пришел в тот же ночной клуб, но его не пустили внутрь, заявив, что, пока он не заберет заявление, вход для него запрещен.

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Источник: капитан мадридского Реала перейдет в Милан
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Источник Corriere della Sera
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