Григорчук готов пригласить в Черноморец экс-игрока Колоса и Динамо

Полузащитник Сергей Мякушко находится в поле зрения одесского «Черноморца».

Как известно, 30-летний Мякушко в первых числах января покинул «Колос», за который он выступал с 2022 года.

В первой части сезона хавбек провел за ковалевскую команду 15 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился.

Ранее Мякушко играл в «Минае», «Карпатах», «Динамо», «Ворскле», «Оболони» и «Говерле». Кроме этого он также выступал за испанский «Алькоркон» и польский клуб «Подбескидзе».

«Черноморец» в таблице УПЛ занимает 8-е место, имея 22 очка.