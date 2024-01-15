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Украина. Премьер лига
15 января 2024, 19:09 | Обновлено 15 января 2024, 19:13
2361
1

Григорчук готов пригласить в Черноморец экс-игрока Колоса и Динамо

В Одессе может продолжить карьеру Сергей Мякушко

15 января 2024, 19:09 | Обновлено 15 января 2024, 19:13
2361
1
Григорчук готов пригласить в Черноморец экс-игрока Колоса и Динамо
ФК Колос Ковалевка. Сергей Мякушко

Полузащитник Сергей Мякушко находится в поле зрения одесского «Черноморца».

Как известно, 30-летний Мякушко в первых числах января покинул «Колос», за который он выступал с 2022 года.

В первой части сезона хавбек провел за ковалевскую команду 15 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился.

Ранее Мякушко играл в «Минае», «Карпатах», «Динамо», «Ворскле», «Оболони» и «Говерле». Кроме этого он также выступал за испанский «Алькоркон» и польский клуб «Подбескидзе».

«Черноморец» в таблице УПЛ занимает 8-е место, имея 22 очка.

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Сергей Мякушко Черноморец Одесса трансферы УПЛ трансферы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sportarena
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Комментарии 1
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Александр Белогубко
Я вам давно советовал пригласить Мякушко-Хобленко-Алефиренко -вернуть Вакулу (поспешили убрать)и договариваться с ДК на счёт ГИО раз уходит Брагару-все эти игроки усилят ЧО---удачи ГРИ
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