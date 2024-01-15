Григорчук готов пригласить в Черноморец экс-игрока Колоса и Динамо
В Одессе может продолжить карьеру Сергей Мякушко
Полузащитник Сергей Мякушко находится в поле зрения одесского «Черноморца».
Как известно, 30-летний Мякушко в первых числах января покинул «Колос», за который он выступал с 2022 года.
В первой части сезона хавбек провел за ковалевскую команду 15 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился.
Ранее Мякушко играл в «Минае», «Карпатах», «Динамо», «Ворскле», «Оболони» и «Говерле». Кроме этого он также выступал за испанский «Алькоркон» и польский клуб «Подбескидзе».
«Черноморец» в таблице УПЛ занимает 8-е место, имея 22 очка.
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