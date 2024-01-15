В Днепре-1 опровергли слухи о трансфере Пихаленка

Генеральный директор «Днепра-1» Андрей Русол и коммерческий директор клуба Вячеслав Фридман прокомментировали новость о том, что к полузащитнику команды Александру Пихаленку якобы есть интерес со стороны бразильского клуба «Палмейрас».

«Комментарий очень прост. Нет у нас пока предложения от «Палмейрас», как и от любых других клубов по Пихаленку», – заявил Русол.

«А какие контакты с агентами или представителями «Палмейрас» были? Смотрите, у нас ничего не было. Мы вчера об этом услышали. С агентом Авдышем еще не общались, потому ничего сказать не можем. Если поступит предложение, будем думать. Пока такого мнения не было», – дополнил Фридман.