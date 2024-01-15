В Днепре-1 опровергли слухи о трансфере Пихаленка
Руководство днепровского клуба – о будущем полузащитника
Генеральный директор «Днепра-1» Андрей Русол и коммерческий директор клуба Вячеслав Фридман прокомментировали новость о том, что к полузащитнику команды Александру Пихаленку якобы есть интерес со стороны бразильского клуба «Палмейрас».
«Комментарий очень прост. Нет у нас пока предложения от «Палмейрас», как и от любых других клубов по Пихаленку», – заявил Русол.
«А какие контакты с агентами или представителями «Палмейрас» были? Смотрите, у нас ничего не было. Мы вчера об этом услышали. С агентом Авдышем еще не общались, потому ничего сказать не можем. Если поступит предложение, будем думать. Пока такого мнения не было», – дополнил Фридман.
На счету Пихаленка в нынешнем сезоне 20 матчей за «Днепр-1», 4 гола и 4 ассиста.
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