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Украина. Премьер лига
15 января 2024, 18:38 | Обновлено 15 января 2024, 18:49
204
0

В Днепре-1 опровергли слухи о трансфере Пихаленка

Руководство днепровского клуба – о будущем полузащитника

15 января 2024, 18:38 | Обновлено 15 января 2024, 18:49
204
0
В Днепре-1 опровергли слухи о трансфере Пихаленка
СК Днепр-1. Александр Пихаленок

Генеральный директор «Днепра-1» Андрей Русол и коммерческий директор клуба Вячеслав Фридман прокомментировали новость о том, что к полузащитнику команды Александру Пихаленку якобы есть интерес со стороны бразильского клуба «Палмейрас».

«Комментарий очень прост. Нет у нас пока предложения от «Палмейрас», как и от любых других клубов по Пихаленку», – заявил Русол.

«А какие контакты с агентами или представителями «Палмейрас» были? Смотрите, у нас ничего не было. Мы вчера об этом услышали. С агентом Авдышем еще не общались, потому ничего сказать не можем. Если поступит предложение, будем думать. Пока такого мнения не было», – дополнил Фридман.

На счету Пихаленка в нынешнем сезоне 20 матчей за «Днепр-1», 4 гола и 4 ассиста.

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Днепр-1 Александр Пихаленок Андрей Русол
Источник Трибуна
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