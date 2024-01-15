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  4. На лидера Днепра-1 появился неожиданный претендент из Бразилии
Украина. Премьер лига
15 января 2024, 10:44 |
1010
1

На лидера Днепра-1 появился неожиданный претендент из Бразилии

Палмейрас готов предложить днепрянам за Пихаленка 6 миллионов евро

15 января 2024, 10:44 |
1010
1
На лидера Днепра-1 появился неожиданный претендент из Бразилии
СК Днепр-1. Александр Пихаленок

26-летний полузащитник «Днепра-1» Александр Пихаленок может покинуть клуб в ближайшее время.

По информации источника, игроком сборной Украины заинтересовался лидер бразильского чемпионата «Палмейрас». Сообщается, что Пихаленок был предложен бразильскому клубу, который готов заплатить за него шесть миллионов евро.

Александр Пихаленок в этом сезоне отыграл за «Днепр-1» в УПЛ 17 матчей, забил три гола и отдал четыре результативных передачи.

Ранее директор «Днепра-1» рассказал, что «Жирона» наблюдает за игроком.

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Палмейрас Александр Пихаленок Днепр-1 трансферы трансферы УПЛ
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 1
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naverland
Рассмешили ) там за своих такие бабки не платят, а тут за какого-то украинца которого никто не слышал. 
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