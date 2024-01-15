На лидера Днепра-1 появился неожиданный претендент из Бразилии

26-летний полузащитник «Днепра-1» Александр Пихаленок может покинуть клуб в ближайшее время.

По информации источника, игроком сборной Украины заинтересовался лидер бразильского чемпионата «Палмейрас». Сообщается, что Пихаленок был предложен бразильскому клубу, который готов заплатить за него шесть миллионов евро.

Александр Пихаленок в этом сезоне отыграл за «Днепр-1» в УПЛ 17 матчей, забил три гола и отдал четыре результативных передачи.

Ранее директор «Днепра-1» рассказал, что «Жирона» наблюдает за игроком.