Украина. Премьер лига15 января 2024, 10:44 |
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На лидера Днепра-1 появился неожиданный претендент из Бразилии
Палмейрас готов предложить днепрянам за Пихаленка 6 миллионов евро
15 января 2024, 10:44 |
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26-летний полузащитник «Днепра-1» Александр Пихаленок может покинуть клуб в ближайшее время.
По информации источника, игроком сборной Украины заинтересовался лидер бразильского чемпионата «Палмейрас». Сообщается, что Пихаленок был предложен бразильскому клубу, который готов заплатить за него шесть миллионов евро.
Александр Пихаленок в этом сезоне отыграл за «Днепр-1» в УПЛ 17 матчей, забил три гола и отдал четыре результативных передачи.
Ранее директор «Днепра-1» рассказал, что «Жирона» наблюдает за игроком.
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Комментарии 1
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Рассмешили ) там за своих такие бабки не платят, а тут за какого-то украинца которого никто не слышал.
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