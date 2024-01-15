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Пляжный футбол
15 января 2024, 18:09 | Обновлено 15 января 2024, 18:31
480
0

Немчанинов подписал новый контракт с «Минаем»

Футболист вернулся в команду из Закарпатья

15 января 2024, 18:09 | Обновлено 15 января 2024, 18:31
480
0
Немчанинов подписал новый контракт с «Минаем»
ФК Минай. Дмитрий Немчанинов

Как стало известно Sport.ua, опытный защитник Дмитрий Немчанинов лишь несколько недель оставался без работы после того, как разорвал контракт с «Минаем». Сегодня он заключил новое 1,5-летнее соглашение с тем самым «Минаем».

По информации нашего источника, после вчерашнего спарринга с «Севлюшем» расположение «Миная» покинуло большинство потенциальных новичков, которые находились на просмотре.

Среди тех, кто остался - вратарь Владислав Кучерук, который в прошлом году был заявлен за «Зарю», а еще раньше выступал за «Колос» и «Черноморец». В 2019 году Кучерук в составе молодежной сборной Украины становился в Польше чемпионом мира.

Напомним, ранее стало известно, что «Черноморец» подписал бывшего игрока «Миная» Даниила Голуба.

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Дмитрий Немчанинов Минай Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ инсайд
Источник Sport.ua
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