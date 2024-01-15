Немчанинов подписал новый контракт с «Минаем»

Как стало известно Sport.ua, опытный защитник Дмитрий Немчанинов лишь несколько недель оставался без работы после того, как разорвал контракт с «Минаем». Сегодня он заключил новое 1,5-летнее соглашение с тем самым «Минаем».

По информации нашего источника, после вчерашнего спарринга с «Севлюшем» расположение «Миная» покинуло большинство потенциальных новичков, которые находились на просмотре.

Среди тех, кто остался - вратарь Владислав Кучерук, который в прошлом году был заявлен за «Зарю», а еще раньше выступал за «Колос» и «Черноморец». В 2019 году Кучерук в составе молодежной сборной Украины становился в Польше чемпионом мира.

Напомним, ранее стало известно, что «Черноморец» подписал бывшего игрока «Миная» Даниила Голуба.