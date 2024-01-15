ФОТО. В Хмельницком попрощались с Богданом Шершуном

Как стало известно Sport.ua, в понедельник 15 января в Хмельницком похоронили экс-игрока национальной сборной Украины по футболу Богдана Шершуна. Он, как известно, умер после тяжелой болезни на 43 году жизни.

Среди тех, кто провожал Богдана Шершуна в последний путь, были и прославленные в прошлом футболисты Сергей Нагорняк, Вячеслав Шевчук, Эдуард Цихмейструк, Владимир Езерский, Виталий Самойлов, Евгений Хачериди, Руслан Костышин, известные функционеры Игорь Хиблин, Олег Собуцкий и другие.

Фото – ye.ua

Фото – ye.ua

Фото – ye.ua