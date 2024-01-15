Украина. Премьер лига15 января 2024, 17:34 | Обновлено 15 января 2024, 17:48
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ФОТО. В Хмельницком попрощались с Богданом Шершуном
Бывший футболист скончался от длительной болезни на 43 году жизни
15 января 2024, 17:34 | Обновлено 15 января 2024, 17:48
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Как стало известно Sport.ua, в понедельник 15 января в Хмельницком похоронили экс-игрока национальной сборной Украины по футболу Богдана Шершуна. Он, как известно, умер после тяжелой болезни на 43 году жизни.
Среди тех, кто провожал Богдана Шершуна в последний путь, были и прославленные в прошлом футболисты Сергей Нагорняк, Вячеслав Шевчук, Эдуард Цихмейструк, Владимир Езерский, Виталий Самойлов, Евгений Хачериди, Руслан Костышин, известные функционеры Игорь Хиблин, Олег Собуцкий и другие.
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