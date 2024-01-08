На 43-м году жизни умер бывший защитник Днепра и сборной Украины
Не стало Богдана Шершуна
Умер бывший защитник «Днепра» и национальной сборной Украины Богдан Шершун.
Об этом сообщили спортивные журналисты Владимир Зверов и Роман Бебех. Причины смерти экс-футболиста не названы.
Отметим, что Шершуну было всего 42 года. В последнее время он работал аналитиком в MEGOGO, а также в Ассоциации футбола Украины.
Богдан Шершун – бронзовый призер чемпионата Украины по футболу в составе Днепра (2001 год), также за карьеру становился победителем Кубка УЕФА (2005 год). За сборную Украины провел четыре матча.
6 января ушел из жизни бывший футболист и наставник сборной Бразилии Марио Загалло.
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