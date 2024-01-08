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Украина. Премьер лига
08 января 2024, 14:49 | Обновлено 08 января 2024, 15:44
6477
9

На 43-м году жизни умер бывший защитник Днепра и сборной Украины

Не стало Богдана Шершуна

08 января 2024, 14:49 | Обновлено 08 января 2024, 15:44
6477
9
На 43-м году жизни умер бывший защитник Днепра и сборной Украины
dynamo.kiev.ua. Богдан Шершун

Умер бывший защитник «Днепра» и национальной сборной Украины Богдан Шершун.

Об этом сообщили спортивные журналисты Владимир Зверов и Роман Бебех. Причины смерти экс-футболиста не названы.

Отметим, что Шершуну было всего 42 года. В последнее время он работал аналитиком в MEGOGO, а также в Ассоциации футбола Украины.

Богдан Шершун – бронзовый призер чемпионата Украины по футболу в составе Днепра (2001 год), также за карьеру становился победителем Кубка УЕФА (2005 год). За сборную Украины провел четыре матча.

6 января ушел из жизни бывший футболист и наставник сборной Бразилии Марио Загалло.

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