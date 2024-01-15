Кубок Испании
18.01.2024 22:30 - : -
Кубок Испании15 января 2024, 15:53 | Обновлено 15 января 2024, 16:05
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Атлетико – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 18 января в 22:30 матч Кубка Испании
15 января 2024, 15:53 | Обновлено 15 января 2024, 16:05
69
0
В четверг, 18 января, состоится матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором сыграют мадридские «Атлетико» и «Реал». Матч состоится на стадионе «Ванда Метрополитано» и начнется в 22:30.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Недавно команды уже встречались в полуфинале Суперкубка Испании, «сливочные» победили со счетом 5:3
Видеотрансляцию матча можно будет просмотреть на MEGOGO.
Атлетико Мадрид – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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