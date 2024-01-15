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Кубок Испании
Атлетико Мадрид
18.01.2024 22:30 - : -
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Испании
15 января 2024, 15:53 | Обновлено 15 января 2024, 16:05
69
0

Атлетико – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 18 января в 22:30 матч Кубка Испании

15 января 2024, 15:53 | Обновлено 15 января 2024, 16:05
69
0
Атлетико – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Атлетико Мадрид – Реал Мадрид

В четверг, 18 января, состоится матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором сыграют мадридские «Атлетико» и «Реал». Матч состоится на стадионе «Ванда Метрополитано» и начнется в 22:30.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Недавно команды уже встречались в полуфинале Суперкубка Испании, «сливочные» победили со счетом 5:3

Видеотрансляцию матча можно будет просмотреть на MEGOGO.

Атлетико Мадрид – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Кубок Испании по футболу Реал Мадрид Атлетико Мадрид смотреть онлайн Андрей Лунин
Источник Sport.ua
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