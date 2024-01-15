В четверг, 18 января, состоится матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором сыграют мадридские «Атлетико» и «Реал». Матч состоится на стадионе «Ванда Метрополитано» и начнется в 22:30.

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Недавно команды уже встречались в полуфинале Суперкубка Испании, «сливочные» победили со счетом 5:3

Видеотрансляцию матча можно будет просмотреть на MEGOGO.

Атлетико Мадрид – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция