Богдан Михайличенко перейдет в Полесье на правах свободного агента
Защитник «Динамо» Загреб близок к возвращению в Украину
Как стало известно Sport.ua, «Полесье» в ближайшее время подпишет контракт с защитником «Динамо» Загреб Богданом Михайличенко. Наставник «Динамо» Загреб Сергей Якирович не рассчитывает на украинца, который в первой половине сезона сыграл лишь шесть матчей.
По нашей информации, загребский клуб готов отпустить украинца без компенсации, предоставив ему статус свободного агента.
Ранее была информация, что Михайличенко интересовались «Вестерло» и «Сандерленд». Однако эти клубы так и не предложили контракт игроку.
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