Богдан Михайличенко перейдет в Полесье на правах свободного агента

Как стало известно Sport.ua, «Полесье» в ближайшее время подпишет контракт с защитником «Динамо» Загреб Богданом Михайличенко. Наставник «Динамо» Загреб Сергей Якирович не рассчитывает на украинца, который в первой половине сезона сыграл лишь шесть матчей.

По нашей информации, загребский клуб готов отпустить украинца без компенсации, предоставив ему статус свободного агента.

Ранее была информация, что Михайличенко интересовались «Вестерло» и «Сандерленд». Однако эти клубы так и не предложили контракт игроку.