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  4. Богдан Михайличенко перейдет в Полесье на правах свободного агента
Украина. Премьер лига
15 января 2024, 14:55 | Обновлено 15 января 2024, 16:13
781
1

Богдан Михайличенко перейдет в Полесье на правах свободного агента

Защитник «Динамо» Загреб близок к возвращению в Украину

15 января 2024, 14:55 | Обновлено 15 января 2024, 16:13
781
1
Богдан Михайличенко перейдет в Полесье на правах свободного агента
Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Михайличенко

Как стало известно Sport.ua, «Полесье» в ближайшее время подпишет контракт с защитником «Динамо» Загреб Богданом Михайличенко. Наставник «Динамо» Загреб Сергей Якирович не рассчитывает на украинца, который в первой половине сезона сыграл лишь шесть матчей.

По нашей информации, загребский клуб готов отпустить украинца без компенсации, предоставив ему статус свободного агента.

Ранее была информация, что Михайличенко интересовались «Вестерло» и «Сандерленд». Однако эти клубы так и не предложили контракт игроку.

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Богдан Михайличенко Полесье Житомир инсайд Динамо Загреб свободный агент трансферы трансферы УПЛ
Источник Sport.ua
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TarasTaras94
Дарма Шахтар його не залишив у себе
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