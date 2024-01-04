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Англия
04 января 2024, 16:33 | Обновлено 04 января 2024, 16:34
1159
0

В Сандерленде может образоваться дуэт игроков сборной Украины

У Богдана Михайличенко есть шансы присоединиться к Назарию Русину

04 января 2024, 16:33 | Обновлено 04 января 2024, 16:34
1159
0
В Сандерленде может образоваться дуэт игроков сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский защитник загребского «Динамо» Богдан Михайличенко может перейти в английский «Сандерленд», где выступает еще один игрок «сине-желтой» сборной Назарий Русин. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, кроме «черных котов» на 26-летнего игрока претендует еще один неназванный клуб из Чемпионшипа. Но при этом наибольшие шансы на подписание игрока остаются у житомирского «Полесья», которое предлагает Богдану лучшие финансовые условия.

Журналист отмечает, что «Динамо» Загреб готов дать Михайличенко статус свободного агента, ведь на него не рассчитывает главный тренер клуба.

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Динамо Загреб трансферы чемпионат Хорватии по футболу чемпионат Англии по футболу Чемпионшип Полесье Житомир Богдан Михайличенко трансферы УПЛ Сандерленд Назарий Русин Игорь Бурбас
Источник Игорь Бурбас
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