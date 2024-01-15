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Англия
15 января 2024, 14:20 | Обновлено 15 января 2024, 14:21
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Варан хочет продлить контракт с Манчестер Юнайтед

Защитник выступает за «красных дьяволов» с лета 2021 года

15 января 2024, 14:20 | Обновлено 15 января 2024, 14:21
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Варан хочет продлить контракт с Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Варан

Несмотря на недавнюю информацию о том, что Рафаэль Варан готов покинуть «Манчестер Юнайтед» и рассматривает возможные варианты продолжения карьеры, сам француз уведомил своих агентов о том, что хочет продлить контракт с «красными дьяволами».

Таким инсайдом поделился Sky Sports. При этом ранее сообщалось, что манкунианцы не захотели активировать опцию по пролонгации договора еще на один сезон, а действующий контракт между сторонами рассчитан до лета 2024 года.

Отметим, что Варан перешел в «Манчестер Юнайтед» из мадридского «Реала» в августе 2021 года. В нынешнем сезоне на счету центрального защитника 18 матчей за «красных дьяволов» во всех турнирах и один забитый мяч.

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Рафаэль Варан Манчестер Юнайтед продление контракта трансферы трансферы АПЛ Реал Мадрид
Источник Sky Sports
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