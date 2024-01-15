ВИДЕО. Слова тен Хага после матча Манчестер Юнайтед 2:2 Тоттенхэм

Именитые команды подошли к этому матчу с большим количеством потерь. Кто-то выбыл из-за Кубка Африки, кто-то – травмировался. Однако несмотря на это поединок оказался зрелищным, голевым и кое-чем с необычными элементами. А для нейтрального болельщика особенно интересно.

Счет был открыт уже на третьей минуте. Рашфорд принял мяч в чужой штрафной от Фернандеша, но пробить Маркусу не дали. Круглого подобрал Хойлунд и прошил левую девятку. Очень мощный удар. Во втором матче АПЛ подряд забил 20-летний датчанин. Прорвало.

«Тоттенхэм» дальше выглядел более интересно. Был шанс у дебютанта Вернера, но мяч после его удара и рикошета от Эванса полетел мимо ворот. На 19 минуте «шпоры» все-таки сравняли. Невысокий Ришарлисон выиграл верховую борьбу во время углового и пробил мимо Онана. Уан-Биссака не доиграл с бразильцем.

Хотя и «шпоры» имели преимущество над хозяевами, но следующий гол был за МЮ. Все свои моменты за 40 финальных минут тайма «манкунианцы» вместили в одну минуту. Сначала Удоги пробил в свои ворота и попал в штангу. А потом Хойлунд записал в свой актив еще и ассист. Он помог Рашфорду обыграться стеночкой и Маркус пробил в правый угол ворот. Перед самым перерывом Ромеро с убийственной позиции после подачи с углового попал в перекладину.

Однако сразу же на старте второго тайма «Тоттенхэм» все же снова сравнял счет. На этот раз прекрасно сыграл Вернер, который сместился с фланга и коротким пасом в ход Бентанкуру помог уругвайцу забить второй гол гостей. К концу основного времени команды обменялись по одному моменту. В одном из них Онана спокойно сыграл и забрал удар Ришарлисона в руки, а в другом – Мактоминей не попал в створ. А вот в дополнительное время Скотт мог вырвать победу для хозяев, но его удар головой пролетел совсем чуть выше перекладины.

Закономерная ничья. «Тоттенхэм» сравнялся по очкам с «Арсеналом», но обогнать его не смог. «Шпоры» дальше идут на пятом месте. «Манчестер Юнайтед» благодаря набранному зачетному баллу поднялся на седьмую позицию.

Вашему вниманию слова Эрика тен Хага после матча «Манчестер Юнайтед» 2:2 «Тоттенхэм»: