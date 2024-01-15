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Англия
15 января 2024, 12:55 | Обновлено 15 января 2024, 12:58
536
0

Эвертон в очередной раз могут наказать снятием очков. Что произошло?

«Ирисок» обвиняют в нарушении правил лиги

15 января 2024, 12:55 | Обновлено 15 января 2024, 12:58
536
0
Эвертон в очередной раз могут наказать снятием очков. Что произошло?
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Эвертон

Английские «Эвертон» и «Ноттингем Форест» обвиняют в нарушении правил лиги.

По информации The Athletic, сегодня состоится заседание, где будет рассматриваться дело обеих команд. Их обвиняют в нарушении правила, согласно которому команды могут потратить максимум 35 миллионов фунтов за сезон в течение трехлетнего отчетного цикла, то есть не более 105 миллионов.

«Эвертон» и «Ноттингем Форрест» могут быть оштрафованы или лишены очков. Однако отмечается, что клубы будут решительно отстаивать свою позицию.

Ранее с «Эвертона» уже было снято 10 очков.

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Ноттингем Форест Эвертон финансы финансовый фейр-плей чемпионат Англии по футболу штрафы Английская Премьер-лига Виталий Миколенко
Источник The Athletic
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