Эвертон в очередной раз могут наказать снятием очков. Что произошло?
«Ирисок» обвиняют в нарушении правил лиги
Английские «Эвертон» и «Ноттингем Форест» обвиняют в нарушении правил лиги.
По информации The Athletic, сегодня состоится заседание, где будет рассматриваться дело обеих команд. Их обвиняют в нарушении правила, согласно которому команды могут потратить максимум 35 миллионов фунтов за сезон в течение трехлетнего отчетного цикла, то есть не более 105 миллионов.
«Эвертон» и «Ноттингем Форрест» могут быть оштрафованы или лишены очков. Однако отмечается, что клубы будут решительно отстаивать свою позицию.
Ранее с «Эвертона» уже было снято 10 очков.
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