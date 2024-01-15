Эвертон в очередной раз могут наказать снятием очков. Что произошло?

Английские «Эвертон» и «Ноттингем Форест» обвиняют в нарушении правил лиги.

По информации The Athletic, сегодня состоится заседание, где будет рассматриваться дело обеих команд. Их обвиняют в нарушении правила, согласно которому команды могут потратить максимум 35 миллионов фунтов за сезон в течение трехлетнего отчетного цикла, то есть не более 105 миллионов.

«Эвертон» и «Ноттингем Форрест» могут быть оштрафованы или лишены очков. Однако отмечается, что клубы будут решительно отстаивать свою позицию.

Ранее с «Эвертона» уже было снято 10 очков.