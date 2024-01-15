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  4. В руководстве Барсы рассказали о будущем Хави после разгрома от Реала
Испания
15 января 2024, 11:40 |
1809
0

В руководстве Барсы рассказали о будущем Хави после разгрома от Реала

Испанец продолжит тренировать каталонцев

15 января 2024, 11:40 |
1809
0
В руководстве Барсы рассказали о будущем Хави после разгрома от Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Бывший игрок «Барселоны», а сегодня ее спортивный директор Деку высказался о главном тренере команды Хави после разгромного поражения от «Реала» в финале Суперкубка Испании.

«Будущее Хави очевидно, об этом даже не нужно спрашивать. Мы ему дальше полностью доверяем. Сейчас у нас непростой период, нужно все подробно проанализировать и подготовиться к следующему матчу», – сказал Деку.

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави извинился перед фанатами на пресс-конференции после разгромного поражения в Эль Класико.

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Барселона Хави Реал Мадрид Реал - Барселона Суперкубок Испании по футболу Деку
Источник AS
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