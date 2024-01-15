В руководстве Барсы рассказали о будущем Хави после разгрома от Реала

Бывший игрок «Барселоны», а сегодня ее спортивный директор Деку высказался о главном тренере команды Хави после разгромного поражения от «Реала» в финале Суперкубка Испании.

«Будущее Хави очевидно, об этом даже не нужно спрашивать. Мы ему дальше полностью доверяем. Сейчас у нас непростой период, нужно все подробно проанализировать и подготовиться к следующему матчу», – сказал Деку.

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави извинился перед фанатами на пресс-конференции после разгромного поражения в Эль Класико.