Испания15 января 2024, 11:40 |
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В руководстве Барсы рассказали о будущем Хави после разгрома от Реала
Испанец продолжит тренировать каталонцев
15 января 2024, 11:40 |
1809
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Бывший игрок «Барселоны», а сегодня ее спортивный директор Деку высказался о главном тренере команды Хави после разгромного поражения от «Реала» в финале Суперкубка Испании.
«Будущее Хави очевидно, об этом даже не нужно спрашивать. Мы ему дальше полностью доверяем. Сейчас у нас непростой период, нужно все подробно проанализировать и подготовиться к следующему матчу», – сказал Деку.
Ранее главный тренер «Барселоны» Хави извинился перед фанатами на пресс-конференции после разгромного поражения в Эль Класико.
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