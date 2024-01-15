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  4. Ястремская отметилась уникальным достижением на Australian Open
Australian Open
15 января 2024, 11:36 |
1006
0

Ястремская отметилась уникальным достижением на Australian Open

Даяна стала первой теннисисткой из квалификации, которая так уверенно победила соперницу из топ-10

15 января 2024, 11:36 |
1006
0
Ястремская отметилась уникальным достижением на Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Даяна Ястремская добыла неожиданную победу на старте Открытого чемпионата Австралии.

В первом раунде украинка в двух сетах переиграла 7-ю ракетку мира Маркету Вондроушову из Чехии (6:1, 6:2).

Ястремская стала первой в истории теннисисткой из квалификации, проигравшей не больше трех геймов игроку из топ-10 рейтинга WTA в основной сетке Открытого чемпионата Австралии.

В следующем раунде австралийского мейджора украинка сыграет против Варвары Грачевой, которая выступает под французским флагом.

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Даяна Ястремская Маркета Вондроушова Australian Open 2024
Источник Twitter
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