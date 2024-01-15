Ястремская отметилась уникальным достижением на Australian Open

Украинская теннисистка Даяна Ястремская добыла неожиданную победу на старте Открытого чемпионата Австралии.

В первом раунде украинка в двух сетах переиграла 7-ю ракетку мира Маркету Вондроушову из Чехии (6:1, 6:2).

Ястремская стала первой в истории теннисисткой из квалификации, проигравшей не больше трех геймов игроку из топ-10 рейтинга WTA в основной сетке Открытого чемпионата Австралии.

В следующем раунде австралийского мейджора украинка сыграет против Варвары Грачевой, которая выступает под французским флагом.