ВИДЕО. Как Ястремская чемпионку Уимблдона в Мельбурне обыграла
Даяна выбила из борьбы на Australian Open Маркету Вондроушову
Украинская теннисистка Даяна Ястремская добыла неожиданную победу на старте Открытого чемпионата Австралии.
В первом раунде украинка в двух сетах переиграла 7-ю ракетку мира Маркету Вондроушову из Чехии (6:1, 6:2). Украинка сравняла счет в очных поединках с чешкой – 2:2.
Ястремская стартовала на AO 2024 с квалификации. Для нее это 4-я победа на кортах Мельбурна подряд в этом году и первая в двух партиях.
В следующем раунде австралийского мейджора украинка сыграет против Варвары Грачевой.
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