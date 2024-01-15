ВИДЕО. Как Ястремская чемпионку Уимблдона в Мельбурне обыграла

Украинская теннисистка Даяна Ястремская добыла неожиданную победу на старте Открытого чемпионата Австралии.

В первом раунде украинка в двух сетах переиграла 7-ю ракетку мира Маркету Вондроушову из Чехии (6:1, 6:2). Украинка сравняла счет в очных поединках с чешкой – 2:2.

Ястремская стартовала на AO 2024 с квалификации. Для нее это 4-я победа на кортах Мельбурна подряд в этом году и первая в двух партиях.

В следующем раунде австралийского мейджора украинка сыграет против Варвары Грачевой.