ФОТО. Лунин отреагировал на триумф Реала в Суперкубке Испании
Украинский голкипер – о победе над «Барселоной»
Украинец Андрей Лунин поделился эмоциями от выигрыша мадридским «Реалом» Суперкубка Испании. Как известно, в решающем поединке за почетный трофей «галактикос» переиграли «Барселону» со счетом 4:1.
В инстаграм Лунин разместил командную фотографию «Реала» с завоеванным супертрофеем.
«Суперчемпионы», – написал Лунин в посту.
Напомним, ранее сообщалось, что для украинца Андрея Лунина данный трофей Суперкубка Испании стал седьмым командным призом, зоваеванным в составе мадридского клуба.
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