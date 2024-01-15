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  4. ФОТО. Лунин отреагировал на триумф Реала в Суперкубке Испании
Испания
15 января 2024, 07:47 | Обновлено 15 января 2024, 07:50
2199
0

ФОТО. Лунин отреагировал на триумф Реала в Суперкубке Испании

Украинский голкипер – о победе над «Барселоной»

15 января 2024, 07:47 | Обновлено 15 января 2024, 07:50
2199
0
ФОТО. Лунин отреагировал на триумф Реала в Суперкубке Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинец Андрей Лунин поделился эмоциями от выигрыша мадридским «Реалом» Суперкубка Испании. Как известно, в решающем поединке за почетный трофей «галактикос» переиграли «Барселону» со счетом 4:1.

В инстаграм Лунин разместил командную фотографию «Реала» с завоеванным супертрофеем.

«Суперчемпионы», – написал Лунин в посту.

Напомним, ранее сообщалось, что для украинца Андрея Лунина данный трофей Суперкубка Испании стал седьмым командным призом, зоваеванным в составе мадридского клуба.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Барселона Реал - Барселона Суперкубок Испании по футболу
Источник Instagram
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