ФОТО. Лунин отреагировал на триумф Реала в Суперкубке Испании

Украинец Андрей Лунин поделился эмоциями от выигрыша мадридским «Реалом» Суперкубка Испании. Как известно, в решающем поединке за почетный трофей «галактикос» переиграли «Барселону» со счетом 4:1.

В инстаграм Лунин разместил командную фотографию «Реала» с завоеванным супертрофеем.

«Суперчемпионы», – написал Лунин в посту.

Напомним, ранее сообщалось, что для украинца Андрея Лунина данный трофей Суперкубка Испании стал седьмым командным призом, зоваеванным в составе мадридского клуба.