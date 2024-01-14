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Испания
14 января 2024, 23:03 | Обновлено 14 января 2024, 23:19
1296
5

Пополнил кабинет трофеев. Андрей Лунин выиграл Суперкубок Испании

7 трофей украинского вратаря в составе Реала

14 января 2024, 23:03 | Обновлено 14 января 2024, 23:19
1296
5
Пополнил кабинет трофеев. Андрей Лунин выиграл Суперкубок Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

«Реал» в матче за Суперкубок Испании обыграл «Барселону» со счетом 4:1. Украинский вратарь Андрей Лунин вышел в основном составе, заменив Кепу Аррисабалагу, который допустил ряд ошибок в полуфинале.

Лунин показал надежную игру, пропустив только от Роберта Левандовски, которому удался классный удар с линии штрафной.

Для Лунина это второй Суперкубок в составе мадридцев и седьмой трофей в «Реале». Ранее Андрей выиграл:

  • чемпионат Испании 2021/22
  • Кубок Испании 2022/23
  • Суперкубок Испании 2021/22
  • Лигу чемпионов 2021/22
  • Суперкубок УЕФА-2022
  • Клубный чемпионат мира-2022

В нынешнем сезоне Лунин провел 11 матчей. Основной вратарь Тибо Куртуа травмирован, а украинец сражается за место в основе с Кепой Аррисабалагой.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Суперкубок Испании по футболу Реал - Барселона
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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serhiy
Сьогодні зіграв надійно ,раз врятував.В пропущеному голі захисники помішали-не бачив момент удару.А так відстояв надійно і заслужив суперкубок !!! Молодець.
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+4
contr
Лунін це родич Леніна !? 😫😫😫
Ответить
0
contr
Лунін виграв Анчелотті потім Анчелотті виграв Луніна 😫
Ответить
-3
contr
Лунін плуг 
Ответить
-6
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