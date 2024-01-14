Пополнил кабинет трофеев. Андрей Лунин выиграл Суперкубок Испании
7 трофей украинского вратаря в составе Реала
«Реал» в матче за Суперкубок Испании обыграл «Барселону» со счетом 4:1. Украинский вратарь Андрей Лунин вышел в основном составе, заменив Кепу Аррисабалагу, который допустил ряд ошибок в полуфинале.
Лунин показал надежную игру, пропустив только от Роберта Левандовски, которому удался классный удар с линии штрафной.
Для Лунина это второй Суперкубок в составе мадридцев и седьмой трофей в «Реале». Ранее Андрей выиграл:
- чемпионат Испании 2021/22
- Кубок Испании 2022/23
- Суперкубок Испании 2021/22
- Лигу чемпионов 2021/22
- Суперкубок УЕФА-2022
- Клубный чемпионат мира-2022
В нынешнем сезоне Лунин провел 11 матчей. Основной вратарь Тибо Куртуа травмирован, а украинец сражается за место в основе с Кепой Аррисабалагой.
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