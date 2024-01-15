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Australian Open
15 января 2024, 07:40 | Обновлено 15 января 2024, 07:42
1829
1

Ястремская впервые за два года обыграла соперницу из топ-10 рейтинга WTA

Даяна неожиданно легко переиграла чемпионку Уимблдона

15 января 2024, 07:40 | Обновлено 15 января 2024, 07:42
1829
1
Ястремская впервые за два года обыграла соперницу из топ-10 рейтинга WTA
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская добыла неожиданную победы на старте Открытого чемпионата Австралии.

В первом раунде украинка, которая в Мельбурне стартовала в квалификации, в двух сетах переиграла 7-ю ракетку мира Маркету Вондроушову из Чехии (6:1, 6:2).

Отметим, что Ястремская впервые с февраля 2022 года играла против соперницы из первый десятки мирового рейтинга. Тогда она разобралась с третьей ракеткой мира Барборой Крейчиковой.

Всего на счету украинки 4 победы над теннисистками из первой десятки рейтинга WTA в 15 матчах. Также Даяна обыгрывала еще одну чешку Каролину Плишкову (Ухань-2019) и американку Софию Кенин (Доха-2020). Все победы над топами были в двух сетах.

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Даяна Ястремская Маркета Вондроушова Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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Anatol Zimovski
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