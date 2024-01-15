Ястремская впервые за два года обыграла соперницу из топ-10 рейтинга WTA

Украинская теннисистка Даяна Ястремская добыла неожиданную победы на старте Открытого чемпионата Австралии.

В первом раунде украинка, которая в Мельбурне стартовала в квалификации, в двух сетах переиграла 7-ю ракетку мира Маркету Вондроушову из Чехии (6:1, 6:2).

Отметим, что Ястремская впервые с февраля 2022 года играла против соперницы из первый десятки мирового рейтинга. Тогда она разобралась с третьей ракеткой мира Барборой Крейчиковой.

Всего на счету украинки 4 победы над теннисистками из первой десятки рейтинга WTA в 15 матчах. Также Даяна обыгрывала еще одну чешку Каролину Плишкову (Ухань-2019) и американку Софию Кенин (Доха-2020). Все победы над топами были в двух сетах.