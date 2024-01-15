Определилась следующая соперница Цуренко на Australian Open

Испанская теннисистка Ребека Масарова (№91 WTA) обыграла Александру Саснович (№81 WTA) в первом круге Открытого чемпионата Австралии и станет следующей соперницей украинки Леси Цуренко (№33 WTA).

Australian Open. Первый круг

Ребека Масарова (Испания) – Александра Саснович – 6:3, 6:4

Отметим, что Масарова и Цуренко ранее между собой не играли.

24-летняя испанка впервые играет у основной сетке австралийского мейджора. Лучший результат Леси в Мельбурне – третий раунд (2013 год).

Цуренко в стартовом поединке на турнире одолела Лючию Бронцетти из Италии.