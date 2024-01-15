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  4. Определилась следующая соперница Цуренко на Australian Open
Australian Open
15 января 2024, 07:24 |
657
0

Определилась следующая соперница Цуренко на Australian Open

Во втором раунде Леся сыграет против Ребеки Масаровой

15 января 2024, 07:24 |
657
0
Определилась следующая соперница Цуренко на Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Ребека Масарова

Испанская теннисистка Ребека Масарова (№91 WTA) обыграла Александру Саснович (№81 WTA) в первом круге Открытого чемпионата Австралии и станет следующей соперницей украинки Леси Цуренко (№33 WTA).

Australian Open. Первый круг
Ребека Масарова (Испания) – Александра Саснович – 6:3, 6:4

Отметим, что Масарова и Цуренко ранее между собой не играли.

24-летняя испанка впервые играет у основной сетке австралийского мейджора. Лучший результат Леси в Мельбурне – третий раунд (2013 год).

Цуренко в стартовом поединке на турнире одолела Лючию Бронцетти из Италии.

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Леся Цуренко Australian Open 2024 Ребека Масарова Александра Саснович
Источник Sport.ua
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