Определилась следующая соперница Цуренко на Australian Open
Во втором раунде Леся сыграет против Ребеки Масаровой
Испанская теннисистка Ребека Масарова (№91 WTA) обыграла Александру Саснович (№81 WTA) в первом круге Открытого чемпионата Австралии и станет следующей соперницей украинки Леси Цуренко (№33 WTA).
Australian Open. Первый круг
Ребека Масарова (Испания) – Александра Саснович – 6:3, 6:4
Отметим, что Масарова и Цуренко ранее между собой не играли.
24-летняя испанка впервые играет у основной сетке австралийского мейджора. Лучший результат Леси в Мельбурне – третий раунд (2013 год).
Цуренко в стартовом поединке на турнире одолела Лючию Бронцетти из Италии.
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