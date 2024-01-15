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Испания
15 января 2024, 06:15 | Обновлено 15 января 2024, 06:16
1612
0

Рекорд Бернабеу пал! Флорентино Перес установил историческое достижение

«Реал» во время президентства Переса добыл уже 33-й трофей

15 января 2024, 06:15 | Обновлено 15 января 2024, 06:16
1612
0
Рекорд Бернабеу пал! Флорентино Перес установил историческое достижение
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

«Реал» у финале Суперкубка Испании по футболу уверенно разобрался с «Барселоной».

Для Флорентино Переса это уже 33-й трофей во главе «бланкос». Теперь он является самым титулованным президентом в истории клуба.

Ранее рекордсменом был легендарный Сантьяго Бернабеу, который выиграл с мадридцами 32 титула.

76-летний функционер впервые стал президентом «Реала» в 2000 году и руководил командой до 2006. Затем он в 2009 вернулся на свой пост.

Бернабеу во главе «сливочных» был с 1943 по 1978 год. Также Сантьяго в качестве игрока выступал за «Реал» с 1921 по 1926 год.

Стоит отметить, что после триумфа в финале Перес похвалил Карло Анчелотти.

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Флорентино Перес Реал Мадрид Суперкубок Испании по футболу Реал - Барселона
Источник Twitter
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