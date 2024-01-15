Рекорд Бернабеу пал! Флорентино Перес установил историческое достижение
«Реал» во время президентства Переса добыл уже 33-й трофей
«Реал» у финале Суперкубка Испании по футболу уверенно разобрался с «Барселоной».
Для Флорентино Переса это уже 33-й трофей во главе «бланкос». Теперь он является самым титулованным президентом в истории клуба.
Ранее рекордсменом был легендарный Сантьяго Бернабеу, который выиграл с мадридцами 32 титула.
76-летний функционер впервые стал президентом «Реала» в 2000 году и руководил командой до 2006. Затем он в 2009 вернулся на свой пост.
Бернабеу во главе «сливочных» был с 1943 по 1978 год. Также Сантьяго в качестве игрока выступал за «Реал» с 1921 по 1926 год.
Стоит отметить, что после триумфа в финале Перес похвалил Карло Анчелотти.
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