ПЕРЕС: «Анчелотти - идеальный тренер для Реала»
Флорентино Перес доволен победой в Суперкубке Испании
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес прокоментировал триумф над «Барселоной» в финале Суперкубка Испании.
«Я счастлив, потому что фанаты остались в восторге от матча. В Саудовской Аравии много наших болельщиков, и сегодня у них был один из самых счастливых вечеров.
В турнирах из двух матчей много голов – это нормальное явление. Мы хорошо сыграли в обоих матчах, много забили, а зрители получили удовольствие. И мы показали фанатам, что у нас отличная команда и что мы каждый год будем стараться порадовать сотни миллионов болельщиков.
Винисиус ярко проявляет себя почти всегда. Сегодня он это заслужил и рад этому. Он прикладывает феноменальные усилия, вот почему он один из лучших в мире. Он еще очень молод, при этом очень хорош и будет становиться только лучше.
Анчелотти – тренер, который по-настоящему подходит под стиль «Реала» благодаря своему пониманию футбола и образцовому поведению во время каждого матча. «Реал» и Анчелотти очень хорошо друг другу подходят», – сказал Флорентино Перес.
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