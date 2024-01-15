ПОСТЕКОГЛУ: «Во втором мы играли лучше и заслуживали победить» 

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу отметил, что во втором тайме его футболисты заслуживали вырвать победу в игре с «Манчестер Юнайтед». Также специалист похвалил Тимо Вернера, который усилил «шпор» несколько дней назад.

«Всегда хочется выигрывать такие матчи, но я не могу не гордиться своими игроками. Им пришлось многое пережить на этой неделе. Я думаю, мы здорово справились.

«МЮ» хорошо контратакует. По большей части мы неплохо с этим справлялись. Мы здорово ответили на оба гола, а во втором тайме, думаю, играли лучше и заслуживали победить.

У нас была сложная неделя из-за того, что некоторые в команде болели. Надо отдать должное игрокам, они бились до конца. Постарались на славу.

Тимо Вернер провел две тренировки и отыграл 60 минут. Он был великолепен», - признался Постекоглу.

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