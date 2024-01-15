Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПОСТЕКОГЛУ: «Во втором мы играли лучше и заслуживали победить» 
Англия
15 января 2024, 05:03 |
93
0

ПОСТЕКОГЛУ: «Во втором мы играли лучше и заслуживали победить» 

Наставник «Тоттенхэма» считает, что его игроки лучше играли, чем футболисты «МЮ»

15 января 2024, 05:03 |
93
0
ПОСТЕКОГЛУ: «Во втором мы играли лучше и заслуживали победить» 
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелос Постекоглу

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу отметил, что во втором тайме его футболисты заслуживали вырвать победу в игре с «Манчестер Юнайтед». Также специалист похвалил Тимо Вернера, который усилил «шпор» несколько дней назад.

«Всегда хочется выигрывать такие матчи, но я не могу не гордиться своими игроками. Им пришлось многое пережить на этой неделе. Я думаю, мы здорово справились.

«МЮ» хорошо контратакует. По большей части мы неплохо с этим справлялись. Мы здорово ответили на оба гола, а во втором тайме, думаю, играли лучше и заслуживали победить.

У нас была сложная неделя из-за того, что некоторые в команде болели. Надо отдать должное игрокам, они бились до конца. Постарались на славу.

Тимо Вернер провел две тренировки и отыграл 60 минут. Он был великолепен», - признался Постекоглу.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

По теме:
Ман Юнайтед – Тоттенхэм – 2:2. Ассист Вернера за шпор. Видео голов и обзор
Гол и ассист Хойлунда принесли Ман Юнайтед ничью с Тоттенхэмом
Эвертон – Астон Вилла – 0:0. Сложный матч Миколенко. Обзор игры АПЛ
Ангелос Постекоглу Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу
Источник BBC
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Цыганкову досталось. Тренер Жироны прокомментировал матч с Альмерией
Футбол | 14 января 2024, 18:27 0
Цыганкову досталось. Тренер Жироны прокомментировал матч с Альмерией
Цыганкову досталось. Тренер Жироны прокомментировал матч с Альмерией

Каталонский клуб впервые в сезоне сыграл в сухую ничью

Реал или Барселона? Кто имеет больше трофеев Суперкубка Испании
Футбол | 15 января 2024, 00:59 0
Реал или Барселона? Кто имеет больше трофеев Суперкубка Испании
Реал или Барселона? Кто имеет больше трофеев Суперкубка Испании

Реал завоевал 13-й подобный трофей, Барселона имеет на один титул больше

Пополнил кабинет трофеев. Андрей Лунин выиграл Суперкубок Испании
Футбол | 14.01.2024, 23:03
Пополнил кабинет трофеев. Андрей Лунин выиграл Суперкубок Испании
Пополнил кабинет трофеев. Андрей Лунин выиграл Суперкубок Испании
Альмерия – Жирона – 0:0. Ничья для Довбика и Цыганкова. Видеообзор матча
Футбол | 14.01.2024, 17:44
Альмерия – Жирона – 0:0. Ничья для Довбика и Цыганкова. Видеообзор матча
Альмерия – Жирона – 0:0. Ничья для Довбика и Цыганкова. Видеообзор матча
Реал Мадрид – Барселона – 4:1. Хет-трик Винисиуса. Видео голов и обзор
Футбол | 14.01.2024, 23:00
Реал Мадрид – Барселона – 4:1. Хет-трик Винисиуса. Видео голов и обзор
Реал Мадрид – Барселона – 4:1. Хет-трик Винисиуса. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Ирина Морозюк подарила Милевскому выпивку и Феррари. Но есть нюанс
ВИДЕО. Ирина Морозюк подарила Милевскому выпивку и Феррари. Но есть нюанс
13.01.2024, 09:09 11
Футбол
18-летней жене Мане не нужны слава и деньги. Она вернулась в школу
18-летней жене Мане не нужны слава и деньги. Она вернулась в школу
13.01.2024, 14:16 4
Футбол
«Это пустая трата денег». Легенда Ман Сити выступил против помощи Украине
«Это пустая трата денег». Легенда Ман Сити выступил против помощи Украине
13.01.2024, 12:53 48
Футбол
Разбил голову и сделал суперсейв. Названа оценка Миколенко за матч Эвертона
Разбил голову и сделал суперсейв. Названа оценка Миколенко за матч Эвертона
14.01.2024, 18:42 5
Футбол
Дочь миллиардера выиграла первый турнир WTA в карьере
Дочь миллиардера выиграла первый турнир WTA в карьере
13.01.2024, 11:39 1
Теннис
ФОТО. Что происходит у звезды Ман Сити? Вслед за женой сбежала и любовница
ФОТО. Что происходит у звезды Ман Сити? Вслед за женой сбежала и любовница
14.01.2024, 07:31 11
Футбол
Александр ХАЦКЕВИЧ – о смерти Белькевича: «Не смог вытащить его из ямы»
Александр ХАЦКЕВИЧ – о смерти Белькевича: «Не смог вытащить его из ямы»
14.01.2024, 17:19 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем