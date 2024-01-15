СВИТОЛИНА: На любом турнире, который играю, рядом с моим именем стоит флаг

Первая ракетка Украины Элина Свитолина уверенно стартовала на Открытом чемпионата Австралии 2024.

В 1/64 финала украинка в двух сетах разгромила Тэйлу Престон (Австралия, WTA 203) за 1 час со счетом 6:2, 6:2.

После завершения встречи Элина провела пресс-конференцию:

– Элина, нам не хватало вас здесь в прошлом году. Каково это вернуться и одержать первую победу?

– Да, я рада вернуться. Счастлива снова выиграть первый раунд (улыбается).

Просто довольна тем, как я начала Открытый чемпионат Австралии. Конечно, в начале матча было непросто, но потом играла достаточно солидно, поэтому я довольна сегодняшней победой.

– Вчера вечером мы видели игру Соболенко около полуночи. Многие фанаты ушли. Что вы думаете по этому поводу? Считаете ли вы, что турниры Большого шлема должны вводить ограничения по времени, как WTA и ATP?

– Ну это совсем другое, потому что мужчины играют в формате best-of-five. Так что я думаю, что так оно и есть. Это совсем другое. Как я уже сказала, некоторые матчи мужчины могут играть до пяти часов. Вчера четыре часа или около того играл Джокович.

Хорошо проводить ночную сессию, но, конечно, с точки зрения толпы... Знаете, в некоторые дни может быть больше людей; в некоторые дни может быть меньше людей.

– Наоми Осака сказала, что ее дочери нет с ней в Австралии, а Каролин Возняцки сказала, что она со своими детьми. Вы со своим ребенком?

– Да, да, да. Скай здесь, с нами. Это было долгое путешествие из Европы, сначала в Новую Зеландию, а теперь и сюда.

Я счастлива, что взяла ее с собой. У меня было несколько поездок без нее, например, на Уимблдон. На US Open она тоже не приехала. Но теперь, когда ей уже год и четыре месяца, с длительными перелетами стало немного легче.

Хотя нам было нелегко, потому что накануне нашего отъезда она сильно заболела, поэтому нам пришлось перенести рейс. И это те вещи, которые вы сейчас делаете, ставя на первое место своего ребенка, такая жизнь сейчас.

Но я так рада, что мы решили привезти ее сюда с нами. Мы проводим так много времени вместе и действительно наслаждаемся им, погода очень хорошая. В Европе немного холодно, идет снег (улыбается). Так что ей приятно быть здесь, проводить много времени в парке с моей мамой, с няней в том числе. Так что приятно видеть ее тут, потому что когда ты уезжаешь на очень долгое время, то это тяжело...

В этой ситуации есть и плюсы, и минус, но я чувствую, что на этот раз мы сделали правильный выбор.

– Как мать, что вы предпочитаете: дневную или ночную сессию?

– Я не против и так, и так. В любом случае все хорошо, потому что если я буду играть ночью, то утром пойду к ней. Если я играю утром, как сейчас... Хорошо, Гаэль будет скоро играть, увижу тогда днем.

Так что нам просто нужно приспособиться (улыбается).

– В этом году приближаются Олимпийские игры на родине Гаэля. Я помню ваше великолепное возвращение на матч за бронзу в Токио в 2021 году. Есть ли у вас другое ощущение сейчас? Вы завоевали 17 титулов, но бронзовой медалью на Олимпийских играх гордитесь больше, больше значит, как для украинки? И МОК решил допустить российских и белорусских спортсменов в качестве нейтральных спортсменов. Что вы думаете по этому поводу как теннисист и гражданин Украины?

– Да, конечно, я очень рада Олимпиаде. Знаете, на этот раз это будет в Париже, я впервые буду выступать на грунте на Олимпийских играх.

Я не играла и на траве на ОИ. Итак, вы знаете, для разнообразия, приятно такое осознать.

Что касается ситуации с допуском... Решение принято. Я думаю, что теперь дело за нашим олимпийским комитетом, украинским комитетом, мы внимательно следим за ситуацией. Посмотрим, каким будет следующий шаг.

– Мы можем увидеть вас в Париже?

– Да-да, конечно. Каждый раз, когда у меня есть возможность представлять свою страну, я знаю, что здесь и на любом другом турнире, в котором я участвую, рядом с моим именем стоит флаг.

Но, знаете, когда ты играешь за команду, как, например, Кубок Билли Джин Кинг, играешь на Олимпийских играх, такого рода соревнования оказывают большее давление, но в хорошем смысле давление, которое приходится испытывать, когда ты играешь, а твоя страна стоит за тобой, – сказала Элина.