Стала известна соперница Свитолиной в 1/32 финала Australian Open 2024

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 23) узнала соперницу в 1/32 финала Открытого чемпионата Австралии 2024.

Во 2-м раунде украинка сыграет против 77-й ракетки мира Виктории Томовой (Болгария), которая на старте австралийского мейджора выиграла у Кайлы Дэй (США, WTA 86) в двух сетах за 1 час и 51 минуту.

Australian Open 2024. 1/64 финала

Кайла Дэй (США) – Виктория Томова (Болгария) – 4:6, 2:6

Свитолина и Томова играли между собой в один раз. В 2022 году украинка обыграла представительницу Болгарии на турнире в Монтеррее.

В 1/64 финала Australian Open 2024 Свитолина в двух сетах выиграла у Тэйли Престон.