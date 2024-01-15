Чемпионат Португалии. Порту дома обыграл Брагу
Бывший соперник «Шахтера» в ЛЧ добыл важную победу
Завершились три матча чемпионата Португалии по футболу.
Центральный поединок проходил в городе Порту. Местный клуб принимал «Брагу». Гости в случае победы обходили бы «драконов» в таблице.
«Порту» при поддержке болельщиков добыл три очка. Голы забили Кардосо и Эванилсон.
«Жил Висенте» и «Амадора» разошлись миром. «Боавишта» на выезде не испытала проблем с «Визелой».
Чемпионат Португалии. 17-й тур.
Жил Висенте – Эштрела Амадора – 1:1
Голы: Перейра (12) – Ндо (88)
Визела – Боавишта – 1:4
Голы: Эссенде (87) – Сассо (24), Мораиш (40), Абаскаль (52), Боженик (65)
Порту – Брага – 2:0
Голы: Кардосо (12), Эванилсон (49 пен)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мадридский клуб выиграл Суперкубок Испании
Тренер был честен с журналистами и фанами