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Португалия
15 января 2024, 03:53 | Обновлено 15 января 2024, 03:58
66
0

Чемпионат Португалии. Порту дома обыграл Брагу

Бывший соперник «Шахтера» в ЛЧ добыл важную победу

15 января 2024, 03:53 | Обновлено 15 января 2024, 03:58
66
0
Чемпионат Португалии. Порту дома обыграл Брагу
Getty Images/Global Images Ukraine

Завершились три матча чемпионата Португалии по футболу.

Центральный поединок проходил в городе Порту. Местный клуб принимал «Брагу». Гости в случае победы обходили бы «драконов» в таблице.

«Порту» при поддержке болельщиков добыл три очка. Голы забили Кардосо и Эванилсон.

«Жил Висенте» и «Амадора» разошлись миром. «Боавишта» на выезде не испытала проблем с «Визелой».

Чемпионат Португалии. 17-й тур.

Жил Висенте – Эштрела Амадора – 1:1

Голы: Перейра (12) – Ндо (88)

Визела – Боавишта – 1:4

Голы: Эссенде (87) – Сассо (24), Мораиш (40), Абаскаль (52), Боженик (65)

Порту – Брага – 2:0

Голы: Кардосо (12), Эванилсон (49 пен)

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Источник Sport.ua
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