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Франция
15 января 2024, 03:15 | Обновлено 15 января 2024, 03:18
39
0

ПСЖ обыграл Ланс, Лион упустил возможность покинуть зону вылета

«ПСЖ» укрепил свое лидерство в турнирной таблице

15 января 2024, 03:15 | Обновлено 15 января 2024, 03:18
39
0
ПСЖ обыграл Ланс, Лион упустил возможность покинуть зону вылета
Getty Images/Global Images Ukraine.

14 января в Лиге 1 состоялось аж 5 поединков.

Домашние победы праздновали «Брест» и «Гавр». «Брест» одолел «Монпелье», что позволило подняться на третье место. «Гавр» победил «Лион». Титулованный клуб из-за поражения остался на 16-м месте.

«Тулуза» на выезде минимально обыграла «Мец». Также на выезде триумф добыли игроки «Клермона». Главный аутсайдер чемпионата добыл три очка в матче с «Нантом», что позволило покинуть последнее место.

«ПСЖ» на чужом поле благодаря голам Барколы и Мбаппе обыграл «Ланс». Матч мог сложиться иначе, но хозяева не сумели реализовать пенальти на 7-й минуте.

Лига 1. 18-й тур. 14 января.

Мец – Тулуза – 0:1

Гол: Сьерро (12 пен)

Удаление: Эрей (72) – ...

Нант – Клермон – 1:2

Голы: Молле (47) – Николсон (29), Аллевина (89)

Удаление: Траоре (73) – ...

Брест – Монпелье – 2:0

Голы: Магнетти (48), ле Дурон (90+2)

Гавр – Лион – 3:1

Голы: Льорис (18), Сабби (50), Опери (62) – Ляказетт (54)

Удаления: ... – О'Брайен (30), Чалета-Цар (90)

Ланс – ПСЖ – 0:2

Голы: Баркола (30), Мбаппе (89)

Удаление: Гради (45+3) – ...

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ПСЖ Лион Ланс Брест (Франция) Монпелье Гавр Клермон Нант Тулуза Мец чемпионат Франции по футболу
Источник Sport.ua
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