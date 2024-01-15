ПСЖ обыграл Ланс, Лион упустил возможность покинуть зону вылета
«ПСЖ» укрепил свое лидерство в турнирной таблице
14 января в Лиге 1 состоялось аж 5 поединков.
Домашние победы праздновали «Брест» и «Гавр». «Брест» одолел «Монпелье», что позволило подняться на третье место. «Гавр» победил «Лион». Титулованный клуб из-за поражения остался на 16-м месте.
«Тулуза» на выезде минимально обыграла «Мец». Также на выезде триумф добыли игроки «Клермона». Главный аутсайдер чемпионата добыл три очка в матче с «Нантом», что позволило покинуть последнее место.
«ПСЖ» на чужом поле благодаря голам Барколы и Мбаппе обыграл «Ланс». Матч мог сложиться иначе, но хозяева не сумели реализовать пенальти на 7-й минуте.
Лига 1. 18-й тур. 14 января.
Мец – Тулуза – 0:1
Гол: Сьерро (12 пен)
Удаление: Эрей (72) – ...
Нант – Клермон – 1:2
Голы: Молле (47) – Николсон (29), Аллевина (89)
Удаление: Траоре (73) – ...
Брест – Монпелье – 2:0
Голы: Магнетти (48), ле Дурон (90+2)
Гавр – Лион – 3:1
Голы: Льорис (18), Сабби (50), Опери (62) – Ляказетт (54)
Удаления: ... – О'Брайен (30), Чалета-Цар (90)
Ланс – ПСЖ – 0:2
Голы: Баркола (30), Мбаппе (89)
Удаление: Гради (45+3) – ...
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