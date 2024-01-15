Боруссия М обыграла Штутгарт, Бохум и Вердер разошлись миром

Вчера, 14 января, прошли два матча 17-го тура Бундеслиги сезона 2023/2024.

В первом «Бохум» принимал «Вердер». Клубы ведут борьбу за выживание, поэтому победа была нужна каждому. Остерхаге вывел хозяев вперед на 64-й минуте. Казалось, что победа близка, но Штарк в компенсированное время вырвал для гостей ничью.

«Боруссия» из Менхенгладбаха принимала «Штутгарт». Гости в этом сезоне показывают отличный футбол, что и позволяет им занимать третье место. «Жеребцы» не были напуганы соперником и взяли три очка.

Бундеслига. 17-й тур, 14 января

Бохум – Вердер – 1:1

Голы: Остерхаге (64) - Штарк (90+3)

Боруссия М – Штутгарт – 3:1

Голы: Хак (1, 19), Сибачо (90+1) - Вагноман (56)

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