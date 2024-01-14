Леся ЦУРЕНКО: «Стародубцевой терять нечего. Жабер – классная соперница»

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева в первом круге Australian Open сыграет против шестой ракетки мира Онс Жабер. Леся Цуренко, подруга Стародубцевой, рассказала, что может помочь одержать победу над фавориткой.

«Играть против Онс – это, конечно, очень сложный первый круг. Жабер – игрок со своим четко выраженным стилем игры, она опасна и справа, и слева. Да и подача у нее хорошая. Поэтому, думаю, Юле нужен четкий план, как играть с ней. Главное, что это очень здорово, что она сыграет на одном из главных кортов с классной соперницей, терять ей точно нечего».

«Нужно только идти и смело показывать свою игру», – сказала Цуренко, которая выиграла свой матч первого круга.

Матч состоится утром 15 января.