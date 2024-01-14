Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Леся ЦУРЕНКО: «Стародубцевой терять нечего. Жабер – классная соперница»
Australian Open
14 января 2024, 23:41 | Обновлено 14 января 2024, 23:45
144
0

Леся ЦУРЕНКО: «Стародубцевой терять нечего. Жабер – классная соперница»

Стародубцевой выпало сыграть против 6-й ракетки мира

14 января 2024, 23:41 | Обновлено 14 января 2024, 23:45
144
0
Леся ЦУРЕНКО: «Стародубцевой терять нечего. Жабер – классная соперница»
ФТУ. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева в первом круге Australian Open сыграет против шестой ракетки мира Онс Жабер. Леся Цуренко, подруга Стародубцевой, рассказала, что может помочь одержать победу над фавориткой.

«Играть против Онс – это, конечно, очень сложный первый круг. Жабер – игрок со своим четко выраженным стилем игры, она опасна и справа, и слева. Да и подача у нее хорошая. Поэтому, думаю, Юле нужен четкий план, как играть с ней. Главное, что это очень здорово, что она сыграет на одном из главных кортов с классной соперницей, терять ей точно нечего».

«Нужно только идти и смело показывать свою игру», – сказала Цуренко, которая выиграла свой матч первого круга.

Матч состоится утром 15 января.

По теме:
Даяна Ястремская – Маркета Вондроушова. Прогноз на матч Australian Open
Юлия Стародубцева – Онс Жабер. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Украинские теннисисты получили соперников в парной сетке Australian Open
Юлия Стародубцева Леся Цуренко Australian Open 2024 Онс Жабер
Источник Большой теннис Украины
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин взял трофей. Реал уверенно разобрался с Барселоной
Футбол | 14 января 2024, 22:53 25
Лунин взял трофей. Реал уверенно разобрался с Барселоной
Лунин взял трофей. Реал уверенно разобрался с Барселоной

Мадридский клуб выиграл Суперкубок Испании

Цыганкову досталось. Тренер Жироны прокомментировал матч с Альмерией
Футбол | 14 января 2024, 18:27 0
Цыганкову досталось. Тренер Жироны прокомментировал матч с Альмерией
Цыганкову досталось. Тренер Жироны прокомментировал матч с Альмерией

Каталонский клуб впервые в сезоне сыграл в сухую ничью

Впервые без голов. Жирона в меньшинстве сыграла вничью против Альмерии
Футбол | 14.01.2024, 17:03
Впервые без голов. Жирона в меньшинстве сыграла вничью против Альмерии
Впервые без голов. Жирона в меньшинстве сыграла вничью против Альмерии
Подрез выиграла первый титул ITF в новом сезоне
Теннис | 14.01.2024, 17:49
Подрез выиграла первый титул ITF в новом сезоне
Подрез выиграла первый титул ITF в новом сезоне
Где смотреть онлайн матч Суперкубка Испании Реал – Барселона
Футбол | 14.01.2024, 07:27
Где смотреть онлайн матч Суперкубка Испании Реал – Барселона
Где смотреть онлайн матч Суперкубка Испании Реал – Барселона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Ирина Морозюк подарила Милевскому выпивку и Феррари. Но есть нюанс
ВИДЕО. Ирина Морозюк подарила Милевскому выпивку и Феррари. Но есть нюанс
13.01.2024, 09:09 11
Футбол
Агасси рассказал, можно ли считать Джоковича величайшим теннисистом
Агасси рассказал, можно ли считать Джоковича величайшим теннисистом
13.01.2024, 15:59 1
Теннис
ВИДЕО. Сделал выводы. Мудрик после матча АПЛ отправился в зал
ВИДЕО. Сделал выводы. Мудрик после матча АПЛ отправился в зал
13.01.2024, 23:26 17
Футбол
«Он более надежный вратарь». Экс-голкипер Реала отдал должное Лунину
«Он более надежный вратарь». Экс-голкипер Реала отдал должное Лунину
13.01.2024, 09:54
Футбол
Цуренко отыграла сет и успешно прошла первый раунд Aus Open 2024
Цуренко отыграла сет и успешно прошла первый раунд Aus Open 2024
14.01.2024, 04:49 14
Теннис
Моуриньо упомянул Мудрика на пресс-конференции перед матчем Милан – Рома
Моуриньо упомянул Мудрика на пресс-конференции перед матчем Милан – Рома
13.01.2024, 17:32 8
Футбол
Гвардиола разозлился на де Брюйне после матча Ньюкасл – Манчестер Сити
Гвардиола разозлился на де Брюйне после матча Ньюкасл – Манчестер Сити
14.01.2024, 07:50 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем