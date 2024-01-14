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  4. ВИДЕО. Капитан Реала расцеловал Лунина после победы над Барсой в Суперкубке
Испания
14 января 2024, 23:35 | Обновлено 14 января 2024, 23:36
4131
5

ВИДЕО. Капитан Реала расцеловал Лунина после победы над Барсой в Суперкубке

Королевский клуб обыграл «сине-гранатовых» со счетом 4:1, Андрей вышел вместо Кепы

14 января 2024, 23:35 | Обновлено 14 января 2024, 23:36
4131
5
ВИДЕО. Капитан Реала расцеловал Лунина после победы над Барсой в Суперкубке
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

14 января состоялся финальный матч Суперкубка Испании по футболу между командами «Реал» Мадрид и «Барселона». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу королевского клуба.

В стартовом составе «сливочных», вопреки всем инсайдам от испанских источников, вышел украинский голкипер Андрей Лунин, а не испанец Кепа Аррисабалага.

После финального свистка Лунин поднял капитана «Реала» Начо, а испанец расцеловал украинца.

Для Андрея это второй Суперкубок в составе мадридцев и седьмой трофей в «Реале».

ВИДЕО. Капитан Реала расцеловал Лунина после победы над Барсой в Суперкубке

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видео Реал Мадрид Барселона Реал - Барселона Суперкубок Испании по футболу Андрей Лунин Начо Фернандес
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Vitason
Тем более он свой в Реале, пусть и мало играл ,но он свой ,в отличии от Кепы!!
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+5
Vitason
Ну это уже признание! Так хочется Анчелотти ставить Лунина основным или нет, теперь не только он будет решать,а и основные игроки состава (вожаки )будут поддавливать сделать выбор в сторону Лунина!
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+5
Octopus
Что теперь "надоуходильщики" скажут? С такой игрой и Куртуа в его 32 подвинуть не проблема, как в свое время Касильяс заменил Иллгнера. Болельщики там в экстазе.
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+3
Диванний Експерт
Спорт.уа!!! Можете , як треба!!! Відео не рашистської Тєлєги!!!
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+2
andre_lui
Вийшов замість себе
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0
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