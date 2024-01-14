ВИДЕО. Капитан Реала расцеловал Лунина после победы над Барсой в Суперкубке
Королевский клуб обыграл «сине-гранатовых» со счетом 4:1, Андрей вышел вместо Кепы
14 января состоялся финальный матч Суперкубка Испании по футболу между командами «Реал» Мадрид и «Барселона». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу королевского клуба.
В стартовом составе «сливочных», вопреки всем инсайдам от испанских источников, вышел украинский голкипер Андрей Лунин, а не испанец Кепа Аррисабалага.
После финального свистка Лунин поднял капитана «Реала» Начо, а испанец расцеловал украинца.
Для Андрея это второй Суперкубок в составе мадридцев и седьмой трофей в «Реале».
ВИДЕО. Капитан Реала расцеловал Лунина после победы над Барсой в Суперкубке
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