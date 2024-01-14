14 января состоялся финальный матч Суперкубка Испании по футболу между командами «Реал» Мадрид и «Барселона». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу королевского клуба.

В стартовом составе «сливочных», вопреки всем инсайдам от испанских источников, вышел украинский голкипер Андрей Лунин, а не испанец Кепа Аррисабалага.

После финального свистка Лунин поднял капитана «Реала» Начо, а испанец расцеловал украинца.

Для Андрея это второй Суперкубок в составе мадридцев и седьмой трофей в «Реале».

ВИДЕО. Капитан Реала расцеловал Лунина после победы над Барсой в Суперкубке