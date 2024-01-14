ВИДЕО. Фиорентина разошлась миром с Удинезе, Лацио взял три очка

Вечером 14 января состоялись несколько матчей 20-го тура Серии A.

Фиорентина разошлась миром с Удинезе (2:2), Лацио взял три очка в поединка с Лечче (1:0).

Смотрите видеообзоры матчей тура.

Серия A. 20-й тур, 14 января

Лацио – Лечче – 1:0

Гол: Фелипе Андерсон, 58

Кальяри – Болонья – 2:1

Голы: Петанья, 31, Калафиори, 69 (автогол) – Орсолини, 24

Фиорентина – Удинезе – 2:2

Голы: Бельтран, 55, Нзола, 87 – Ловрич, 10, Товен, 73