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14 января 2024, 23:19 | Обновлено 15 января 2024, 00:36
33
0

ВИДЕО. Фиорентина разошлась миром с Удинезе, Лацио взял три очка

Вечером 14 января состоялись несколько матчей 20-го тура Серии A

14 января 2024, 23:19 | Обновлено 15 января 2024, 00:36
33
0
ВИДЕО. Фиорентина разошлась миром с Удинезе, Лацио взял три очка
Getty Images/Global Images Ukraine. Артур Мело

Вечером 14 января состоялись несколько матчей 20-го тура Серии A.

Фиорентина разошлась миром с Удинезе (2:2), Лацио взял три очка в поединка с Лечче (1:0).

Смотрите видеообзоры матчей тура.

Серия A. 20-й тур, 14 января

Лацио – Лечче – 1:0

Гол: Фелипе Андерсон, 58

Кальяри – Болонья – 2:1

Голы: Петанья, 31, Калафиори, 69 (автогол) – Орсолини, 24

Фиорентина – Удинезе – 2:2

Голы: Бельтран, 55, Нзола, 87 – Ловрич, 10, Товен, 73

События матча

69’
ГОЛ ! Автогол забил Риккардо Калафьори (Болонья).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Андреа Петанья (Кальяри).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Риккардо Орсолини (Болонья).
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Источник Sport.ua
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