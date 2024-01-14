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  4. Пропустил и сделал 4 сейва. Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики
Португалия
14 января 2024, 22:42 |
2375
3

Пропустил и сделал 4 сейва. Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики

«Орлы» обыграли «Риу Аве» со счетом 4:1

14 января 2024, 22:42 |
2375
3
Пропустил и сделал 4 сейва. Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

14 января состоялся матч 17-го тура чемпионата Португалии между командами «Бенфика» и «Риу Аве». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «орлов».

Украинский голкипер хозяев Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь поединок.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.7 баллов.

За матч украинец пропустил 1 мяч и оформил 4 сейва. Также на его счету 7 точных передач из 10 (70%).

Лучшим игроком поединка был признан автор одного из голов Жоау Мариу (8.1).

Оценки WhoScored за матч Бенфика – Риу Аве – 4:1

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Анатолий Трубин Бенфика Риу Аве оценки WhoScored чемпионат Португалии по футболу Жоау Мариу
Источник Sport.ua
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roman75zpr
Такая оценка - это хамство
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+1
Burevestnik
матч не дивився, лише статистику.
в створ воріт Луніна попали 4 рази - 1 гол.
чи були три відбиті м'ячі неймовірними сейвами?
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-1
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