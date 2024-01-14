Пропустил и сделал 4 сейва. Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики
«Орлы» обыграли «Риу Аве» со счетом 4:1
14 января состоялся матч 17-го тура чемпионата Португалии между командами «Бенфика» и «Риу Аве». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «орлов».
Украинский голкипер хозяев Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь поединок.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.7 баллов.
За матч украинец пропустил 1 мяч и оформил 4 сейва. Также на его счету 7 точных передач из 10 (70%).
Лучшим игроком поединка был признан автор одного из голов Жоау Мариу (8.1).
Оценки WhoScored за матч Бенфика – Риу Аве – 4:1
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