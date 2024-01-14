Пропустил и сделал 4 сейва. Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики

14 января состоялся матч 17-го тура чемпионата Португалии между командами «Бенфика» и «Риу Аве». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «орлов».

Украинский голкипер хозяев Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь поединок.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.7 баллов.

За матч украинец пропустил 1 мяч и оформил 4 сейва. Также на его счету 7 точных передач из 10 (70%).

Лучшим игроком поединка был признан автор одного из голов Жоау Мариу (8.1).

Оценки WhoScored за матч Бенфика – Риу Аве – 4:1