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Чемпионат Португалии
Бенфика
14.01.2024 20:00 – FT 4 : 1
Риу Аве
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Португалия
14 января 2024, 22:05 | Обновлено 14 января 2024, 23:15
1118
2

Трубин пропустил быстрый гол, Бенфика оформила камбэк и продолжает погоню

Бенфика выиграла 7 кряду матч

14 января 2024, 22:05 | Обновлено 14 января 2024, 23:15
1118
2
Трубин пропустил быстрый гол, Бенфика оформила камбэк и продолжает погоню
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В матче чемпионата Португалии «Бенфика» не без проблем обыграла аутсайдера «Риу Аве» со счетом 4:1. Орлы пропустили первыми на 9-й минуте, но дожали соперника силами Анхеля Ди Марии, Андре Силвы, Леонардо и Жоау Мариу.

Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин провел свой 13-й матч в нынешнем чемпионате, а для команды это седьмая кряду победа во всех турнирах.

Орлы набрали 42 очка и на один пункт отстают от лидера «Спортинга».

Чемпионат Португалии. 17-й тур

Бенфика – Риу Аве 4:1
Голы: Ди Мария, 29, Андре Силва, 61, Леонардо, 81, Жоау Мариу, 90 – Гуга, 9

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Мариу (Бенфика).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Маркос Леонардо (Бенфика).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Антониу Силва (Бенфика).
59’
Адерлан Сантос (Риу Аве) получает красную карточку.
29’
ГОЛ ! Мяч забил Анхель Ди Мария (Бенфика).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсалу Родригеш (Риу Аве).
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Бенфика Анатолий Трубин чемпионат Португалии по футболу Риу Аве видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Viktor Shuper
те, що Бенфіка найменше пропустила в чемпіонаті, заслуга саме Трубіна
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+1
Viktor Shuper
Трубін непогано відігравав, Бенфіка ненадійна в обороні і через це у Трубіна майже в кожному матчі вистачає роботи
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0
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