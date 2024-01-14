Трубин пропустил быстрый гол, Бенфика оформила камбэк и продолжает погоню
Бенфика выиграла 7 кряду матч
В матче чемпионата Португалии «Бенфика» не без проблем обыграла аутсайдера «Риу Аве» со счетом 4:1. Орлы пропустили первыми на 9-й минуте, но дожали соперника силами Анхеля Ди Марии, Андре Силвы, Леонардо и Жоау Мариу.
Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин провел свой 13-й матч в нынешнем чемпионате, а для команды это седьмая кряду победа во всех турнирах.
Орлы набрали 42 очка и на один пункт отстают от лидера «Спортинга».
Чемпионат Португалии. 17-й тур
Бенфика – Риу Аве 4:1
Голы: Ди Мария, 29, Андре Силва, 61, Леонардо, 81, Жоау Мариу, 90 – Гуга, 9
События матча
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