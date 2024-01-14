Кожанов пояснил переход в аматорскую команду из Ивано-Франковской области
Экс-хавбек Карпат присоединился к полуфиналисту Кубка Украины среди аматоров
36-летний Денис Кожанов продолжит игровую карьеру на любительском уровне. 14 января «Благо-Юность» из села Верхняя Калушского района объявила о переходе в команду бывшего футболиста сборной Украины.
На днях «Благо-Юность» возглавил Василий Малык, известный по работе со «Скалой», «Калушем» и тернопольской «Нивой».
Играющим тренером команды остается опорный полузащитник Владимир Федорив, с которым Денис Кожанов играл еще в «Севастополе».
Sport.ua связался с Кожановым и спросил, будет ли он сосредоточен на тренерской деятельности или вернётся на футбольное поле.
Ранее сообщалось, что Денис Кожанов продолжит работать ассистентом главного тренера «Карпат-2».
«Я буду помогать в «Карпатах-2». За «Благо» смогу играть, если будет свободное время», – объяснил Кожанов.
«Благо-Юность» лидирует в чемпионате Ивано-Франковской области, набрав 29 очков в 11 матчах. На два очка от новой команды Кожанова отстает действующий чемпион «Вильхивци» из одноименного села Коломыйского района.
В октябре «Благо-Юность» вышла в 1/2 финала Кубка Украины 2023/2024 среди аматоров. Полуфиналы состоятся весной, соперником прикарпатского коллектива станет футбольный клуб «Николаев» из Львовской области.
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