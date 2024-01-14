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Украина. Премьер лига
14 января 2024, 21:59 | Обновлено 14 января 2024, 22:36
2761
0

Кожанов пояснил переход в аматорскую команду из Ивано-Франковской области

Экс-хавбек Карпат присоединился к полуфиналисту Кубка Украины среди аматоров

14 января 2024, 21:59 | Обновлено 14 января 2024, 22:36
2761
0
Кожанов пояснил переход в аматорскую команду из Ивано-Франковской области
ФК Карпаты Львов. Денис Кожанов

36-летний Денис Кожанов продолжит игровую карьеру на любительском уровне. 14 января «Благо-Юность» из села Верхняя Калушского района объявила о переходе в команду бывшего футболиста сборной Украины.

На днях «Благо-Юность» возглавил Василий Малык, известный по работе со «Скалой», «Калушем» и тернопольской «Нивой».

Играющим тренером команды остается опорный полузащитник Владимир Федорив, с которым Денис Кожанов играл еще в «Севастополе».

Sport.ua связался с Кожановым и спросил, будет ли он сосредоточен на тренерской деятельности или вернётся на футбольное поле.

Ранее сообщалось, что Денис Кожанов продолжит работать ассистентом главного тренера «Карпат-2».

«Я буду помогать в «Карпатах-2». За «Благо» смогу играть, если будет свободное время», – объяснил Кожанов.

«Благо-Юность» лидирует в чемпионате Ивано-Франковской области, набрав 29 очков в 11 матчах. На два очка от новой команды Кожанова отстает действующий чемпион «Вильхивци» из одноименного села Коломыйского района.

В октябре «Благо-Юность» вышла в 1/2 финала Кубка Украины 2023/2024 среди аматоров. Полуфиналы состоятся весной, соперником прикарпатского коллектива станет футбольный клуб «Николаев» из Львовской области.

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Источник Sport.ua
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