Максимову он не нужен. Аргентинский легионер покидает Днепр-1

Аргентинский полузащитник «Днепра-1» Эмилиано Пурита больше не входит в планы коуча команды – Юрия Максимова.

26-летний хавбек уже покинул клуб и не присоединится к команде на учебно-тренировочном собрании, которое пройдет в Турции.

После отпуска команда собирается вместе в понедельник, 15 января, на тренировочной базе, где пройдет традиционный медосмотр.

20 января команда из Днепра отправится на учебно-тренировочные сборы в Турцию.