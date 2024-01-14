Украина. Премьер лига14 января 2024, 18:49 | Обновлено 14 января 2024, 19:19
1117
0
Максимову он не нужен. Аргентинский легионер покидает Днепр-1
Эмилиано Пурита не поедет на учебно-тренировочные сборы с командой
14 января 2024, 18:49 | Обновлено 14 января 2024, 19:19
1117
0
Аргентинский полузащитник «Днепра-1» Эмилиано Пурита больше не входит в планы коуча команды – Юрия Максимова.
26-летний хавбек уже покинул клуб и не присоединится к команде на учебно-тренировочном собрании, которое пройдет в Турции.
После отпуска команда собирается вместе в понедельник, 15 января, на тренировочной базе, где пройдет традиционный медосмотр.
20 января команда из Днепра отправится на учебно-тренировочные сборы в Турцию.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 января 2024, 18:32 0
Поединок состоится 14 января в 21:45 по Киеву
Футбол | 13 января 2024, 18:59 1
Максим подписал контракт с ФК «Арис» Салоники, но полгода отыграет в «Каламате»
Футбол | 14.01.2024, 12:25
Бокс | 14.01.2024, 07:55
Футбол | 14.01.2024, 17:44
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
12.01.2024, 16:55 11
13.01.2024, 10:40
Футбол
Футбол
13.01.2024, 12:53 46
14.01.2024, 07:50 1
13.01.2024, 11:39 1