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  4. Максимову он не нужен. Аргентинский легионер покидает Днепр-1
Украина. Премьер лига
14 января 2024, 18:49 | Обновлено 14 января 2024, 19:19
1117
0

Максимову он не нужен. Аргентинский легионер покидает Днепр-1

Эмилиано Пурита не поедет на учебно-тренировочные сборы с командой

14 января 2024, 18:49 | Обновлено 14 января 2024, 19:19
1117
0
Максимову он не нужен. Аргентинский легионер покидает Днепр-1
СК Днепр-1. Эмилиано Пурита

Аргентинский полузащитник «Днепра-1» Эмилиано Пурита больше не входит в планы коуча команды – Юрия Максимова.

26-летний хавбек уже покинул клуб и не присоединится к команде на учебно-тренировочном собрании, которое пройдет в Турции.

После отпуска команда собирается вместе в понедельник, 15 января, на тренировочной базе, где пройдет традиционный медосмотр.

20 января команда из Днепра отправится на учебно-тренировочные сборы в Турцию.

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