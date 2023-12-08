Днепр-1 попробует избавиться от аргентинца

Правый защитник Эмилиано Пурита является одним из главных кандидатов на выход из «Днепра-1» во время зимней паузы. Как стало известно Sport.ua, сейчас в днепровском клубе работают над тем, чтобы трудоустроить футболиста в другом месте – будь то полноценный трансфер, аренда или полюбовное расставание, как это было с теми же Максом Валефом и Фелипе Пиресом.

26-летний аргентинец, имеющий также итальянское гражданство, перебрался в днепровский клуб в августе 2022 года из греческого «Волоса» на правах свободного агента. Однако в прошлом сезоне Пурита успел сыграть только 1 матч – в квалификации Лиги Европы против кипрского АЕКа. На тренировке после той игры в Кошице у защитника случилась травма крестообразных связок, от которой он долго восстанавливался на родине.

В текущем сезоне Пурита провел в общей сложности 7 матчей и отдал 1 голевую передачу (в поединке 9-го тура УПЛ с «Металлистом 1925» – 1:0). При этом в последних семи турах чемпионата легионер появился на поле лишь однажды, выйдя на замену в самой концовке матча с «Александрией» (1:0).

На одной позиции с Пуритой в «Днепре-1» играют Владимир Адамюк, Денис Мирошниченко и, при необходимости, Владимир Танчик. Очевидно, что главный тренер команды Юрий Максимов делает ставку именно на этих исполнителей.

Пурита – легионер, практически не играет, но у него контракт до 30 июня 2025 года. По нашей информации, в «Днепре-1» постараются сделать так, чтобы цивилизованно расстаться с футболистом раньше этого срока.

«Днепр-1» с 33 очками после 16 туров занимает 2-е место в турнирной таблице УПЛ. Сегодня команда Юрия Максимова сыграет в Житомире с «Полесьем». Начало матча запланировано на 15:00.