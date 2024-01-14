ФОТО. С возвращением, Виктор! В Жироне рады, что Цыганков снова в строю
Украинский легионер «Жироны» вышел на замену в матче с «Альмерией»
Состоялся матч 20-го тура чемпионата Испании, в котором «Жирона» не смогла переиграл на выезде «Альмерию».
Украинский легионер Виктор Цыганков вернулся в игру после повреждения, он вышел на замену на 57-й минуте, но не смог помочь команде победить.
Официальный аккаунт «Жироны» в твиттере опубликовал фото украинского футболиста с подписью: «С возвращением, Виктор!».
Отметим, что Цыганков не играл с матча с «Барселоной», который состоялся 10 декабря 2023 года.
Welcome back, Viktor! 💪🇺🇦 pic.twitter.com/DSEuS9viWv— Girona FC (@GironaFC_Engl) January 14, 2024
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