ФОТО. С возвращением, Виктор! В Жироне рады, что Цыганков снова в строю

Состоялся матч 20-го тура чемпионата Испании, в котором «Жирона» не смогла переиграл на выезде «Альмерию».

Украинский легионер Виктор Цыганков вернулся в игру после повреждения, он вышел на замену на 57-й минуте, но не смог помочь команде победить.

Официальный аккаунт «Жироны» в твиттере опубликовал фото украинского футболиста с подписью: «С возвращением, Виктор!».

Отметим, что Цыганков не играл с матча с «Барселоной», который состоялся 10 декабря 2023 года.