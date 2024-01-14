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  4. ФОТО. С возвращением, Виктор! В Жироне рады, что Цыганков снова в строю
Испания
14 января 2024, 18:08 |
505
0

ФОТО. С возвращением, Виктор! В Жироне рады, что Цыганков снова в строю

Украинский легионер «Жироны» вышел на замену в матче с «Альмерией»

14 января 2024, 18:08 |
505
0
ФОТО. С возвращением, Виктор! В Жироне рады, что Цыганков снова в строю
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Состоялся матч 20-го тура чемпионата Испании, в котором «Жирона» не смогла переиграл на выезде «Альмерию».

Украинский легионер Виктор Цыганков вернулся в игру после повреждения, он вышел на замену на 57-й минуте, но не смог помочь команде победить.

Официальный аккаунт «Жироны» в твиттере опубликовал фото украинского футболиста с подписью: «С возвращением, Виктор!».

Отметим, что Цыганков не играл с матча с «Барселоной», который состоялся 10 декабря 2023 года.

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Альмерия Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков
Источник Twitter
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