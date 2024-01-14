Владимир ЧЕСНАКОВ: «Восстановился после травмы, все нормально»

Капитан «Ворсклы» Владимир Чеснаков рассказал о том, что восстановился после травмы и сейчас полноценно работает на сборах в Турции:

«Слава Богу восстановился от травмы. Все более-менее нормально. Работаю. Это был рецидив старой травмы и сейчас я тренируюсь в общей группе.

То, что я хотел летом завершить карьеру, это вообще не так. Это неправда».

В нынешнем сезоне Чеснаков принял участие лишь в 5 матчах за «Ворсклу» во всех турнирах.

Сегодня, 14 января «Ворскла» играет контрольный матч с «Сабахом».