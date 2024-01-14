Украина. Премьер лига14 января 2024, 16:14 |
101
0
Владимир ЧЕСНАКОВ: «Восстановился после травмы, все нормально»
Капитан «Ворсклы» – о своем текущем состоянии
14 января 2024, 16:14 |
101
0
Капитан «Ворсклы» Владимир Чеснаков рассказал о том, что восстановился после травмы и сейчас полноценно работает на сборах в Турции:
«Слава Богу восстановился от травмы. Все более-менее нормально. Работаю. Это был рецидив старой травмы и сейчас я тренируюсь в общей группе.
То, что я хотел летом завершить карьеру, это вообще не так. Это неправда».
В нынешнем сезоне Чеснаков принял участие лишь в 5 матчах за «Ворсклу» во всех турнирах.
Сегодня, 14 января «Ворскла» играет контрольный матч с «Сабахом».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 января 2024, 07:31 9
В Англии набирает обороты скандал вокруг Кайла Уокера
Футбол | 14 января 2024, 12:25 6
Место в воротах «галактикос» займет Кепа Аррисабалага
Теннис | 13.01.2024, 15:59
Футбол | 14.01.2024, 15:01
Футбол | 13.01.2024, 23:26
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.01.2024, 07:50
13.01.2024, 14:40
12.01.2024, 16:48 10
12.01.2024, 16:55 11
Футбол
13.01.2024, 02:15 2
13.01.2024, 20:50 4