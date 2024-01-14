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Australian Open
14 января 2024, 15:43 | Обновлено 14 января 2024, 15:46
395
0

ВИДЕО. Соперник Рублева заработал очко ударом мимо сетки

Тьяго Сейбот Уайлд был близок к победе над пятым сеяным

14 января 2024, 15:43 | Обновлено 14 января 2024, 15:46
395
0
ВИДЕО. Соперник Рублева заработал очко ударом мимо сетки
Getty Images/Global Images Ukraine. Тьяго Сейбот Уайлд

Пятый номер посева Андрей Рублев в первом круге Australian Open с огромным трудом отыгрался в матче против Тиаго Сейбота Уайлда – 7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6(6). На чемпионском тай-брейке бразилец вел 4:1 с двумя мини-брейками.

Во время матча Тиаго запомнился и невероятным ударом, который позволил ему выиграть очко в непростой ситуации. Сейбот Уайлд сумел достать мяч практически возле судейской вышки на небольшой высоте и пустить мимо сетки, что не запрещено правилами. Рублев в этом ситуации уже был бессилен.

В следующем раунде Рублев сразится против Таро Даниэля или Кристофера Юбенкса.

Также бразилец исполнял вот такие обводящие удары:

И вот так играл у сетки:

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Андрей Рублев Тьяго Сейбот-Уайлд Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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