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  4. Линетт не доиграла матч с Возняцки и потеряет очки за полуфинал AO-2023
Australian Open
14 января 2024, 15:06 |
432
0

Линетт не доиграла матч с Возняцки и потеряет очки за полуфинал AO-2023

Повторить прошлогодний успех не удалось

14 января 2024, 15:06 |
432
0
Линетт не доиграла матч с Возняцки и потеряет очки за полуфинал AO-2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Магда Линетт

Польская теннисистка Магда Линетт не смогла доиграть матч первого круга Открытого чемпионата Австралии против экс-первой ракетки мира Каролин Возняцки из Дании.

Полька снялась при счете 0:2 во второй партии. Это означает, что Линетт потеряет очки за прошлогодний полуфинал австралийского мейджора.

Australian Open. Первый круг
Каролин Возняцки (Дания) – Магда Линетт (Польша) – 6:2, 2:0 (отказ)

Отметим, что Возняцки впервые выступила на Australian Open после завершения карьеры в 2020-м. Далее она сыграет с Марией Тимофеевой.

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Магда Линетт Каролин Возняцки Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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