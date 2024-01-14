Линетт не доиграла матч с Возняцки и потеряет очки за полуфинал AO-2023

Польская теннисистка Магда Линетт не смогла доиграть матч первого круга Открытого чемпионата Австралии против экс-первой ракетки мира Каролин Возняцки из Дании.

Полька снялась при счете 0:2 во второй партии. Это означает, что Линетт потеряет очки за прошлогодний полуфинал австралийского мейджора.

Australian Open. Первый круг

Каролин Возняцки (Дания) – Магда Линетт (Польша) – 6:2, 2:0 (отказ)

Отметим, что Возняцки впервые выступила на Australian Open после завершения карьеры в 2020-м. Далее она сыграет с Марией Тимофеевой.