Первый полуфинал мейджора за 16 лет карьеры! Полька феерит на АО 2023
Магда Линетт в двух сетах обыграла Каролину Плишкову
Польская теннисистка Магда Линетт (WTA 45) в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису в двух сетах обыграла Каролину Плишкову (Чехия, WTA 31) за 1 час и 30 минут.
Australian Open 2023. 1/4 финала
Каролина Плишкова (Чехия) [30] – Магда Линетт (Польша) – 3:6, 5:7
Для 30-летней Линетт это будет первый полуфинал на турнирах Grand Slam за 16 лет карьеры. Ее наивысшая позиция в рейтинге WTA – 33 и всего 2 титула серии WTA.
В предыдущем раунде турнира Линетт неожиданно обыграла четвертую ракетку мира Каролин Гарсию. Также на своем пути к полуфиналу полька выиграла у Маяр Шериф, Анетт Контавейт и Екатерины Александровой.
В полуфинале австралийского мейджора Магда встретится с победительницей матча Арина Соболенко – Донна Векич.
Pure joy on her face 🥲@MagdaLinette • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/SqmrazAjnf— #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2023
J A Z D A 🔥— #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2023
🇵🇱 @MagdaLinette is a Grand Slam semifinalist!#AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/yYl4jJp8oy
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