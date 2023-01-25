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  4. Первый полуфинал мейджора за 16 лет карьеры! Полька феерит на АО 2023
Australian Open
25 января 2023, 04:10 |
222
1

Первый полуфинал мейджора за 16 лет карьеры! Полька феерит на АО 2023

Магда Линетт в двух сетах обыграла Каролину Плишкову

25 января 2023, 04:10 |
222
1
Первый полуфинал мейджора за 16 лет карьеры! Полька феерит на АО 2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Магда Линетт

Польская теннисистка Магда Линетт (WTA 45) в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису в двух сетах обыграла Каролину Плишкову (Чехия, WTA 31) за 1 час и 30 минут.

Australian Open 2023. 1/4 финала

Каролина Плишкова (Чехия) [30] – Магда Линетт (Польша) – 3:6, 5:7

Для 30-летней Линетт это будет первый полуфинал на турнирах Grand Slam за 16 лет карьеры. Ее наивысшая позиция в рейтинге WTA – 33 и всего 2 титула серии WTA.

В предыдущем раунде турнира Линетт неожиданно обыграла четвертую ракетку мира Каролин Гарсию. Также на своем пути к полуфиналу полька выиграла у Маяр Шериф, Анетт Контавейт и Екатерины Александровой.

В полуфинале австралийского мейджора Магда встретится с победительницей матча Арина Соболенко – Донна Векич.

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Расписание матчей с участием украинцев на Australian Open на 25 января
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Магда Линетт Каролина Плишкова Australian Open 2023
Источник Sport.ua
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Nick.Grabowski
От що значить працювати та вірити в себе, не зважаючи ні на що .... браво польському тенісу. Відчувається, що там працюють професіонали своєї справи та існує природнє конкурентне середовище.
Вітання та подальшого успіху Магді в півфіналі. Буду за неї вболівати. 
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