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  4. ДЖОКОВИЧ – о 18-летнем сопернике: «Надеюсь, он пригласит меня в команду»
Australian Open
14 января 2024, 14:40 | Обновлено 14 января 2024, 14:41
414
0

ДЖОКОВИЧ – о 18-летнем сопернике: «Надеюсь, он пригласит меня в команду»

Лидер мирового рейтинга – о тяжелом старте в Мельбурне

14 января 2024, 14:40 | Обновлено 14 января 2024, 14:41
414
0
ДЖОКОВИЧ – о 18-летнем сопернике: «Надеюсь, он пригласит меня в команду»
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович и Дино Прижмич

Первый номер рейтинга ATP Новак Джокович прокомментировал тяжелейшую победу в первом круге Australian Open против 18-летнего хорвата Дино Прижмича (6:2, 6:7, 6:3, 6:4).

«Он заслужил всех аплодисментов, которые он получил сегодня. Он потрясающий игрок. Такой зрелый для своего возраста. Он невероятно хорошо справился с собой. Это его момент, честно говоря. Это мог быть и его матч. В 3-й партии он проигрывал с брейком, но он боролся. Он продемонстрировал отличный менталитет, стойкость. Сегодня он заставил меня потрудиться.

У меня много хвалебных слов и комплиментов в его адрес. Мне нравится, как он использует каждый сантиметр площадки. Ему удобно входить в игру и он невероятно хорошо защищается. Удивительное выступление для того, кому 18 лет и у кого никогда не было опыта игры на большой сцене. Большое спасибо ему, его команде и семье. Я определенно хочу быть в его команде. Надеюсь, он пригласит меня, потому что он собирается добиться больших успехов в своей карьере», – сказал Джокович.

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Джокович четыре часа сражался с 18-летним хорватом в первом круге Aus Open
Новак Джокович Дино Прижмич Australian Open 2024
Источник Twitter
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