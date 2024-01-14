ДЖОКОВИЧ – о 18-летнем сопернике: «Надеюсь, он пригласит меня в команду»

Первый номер рейтинга ATP Новак Джокович прокомментировал тяжелейшую победу в первом круге Australian Open против 18-летнего хорвата Дино Прижмича (6:2, 6:7, 6:3, 6:4).

«Он заслужил всех аплодисментов, которые он получил сегодня. Он потрясающий игрок. Такой зрелый для своего возраста. Он невероятно хорошо справился с собой. Это его момент, честно говоря. Это мог быть и его матч. В 3-й партии он проигрывал с брейком, но он боролся. Он продемонстрировал отличный менталитет, стойкость. Сегодня он заставил меня потрудиться.

У меня много хвалебных слов и комплиментов в его адрес. Мне нравится, как он использует каждый сантиметр площадки. Ему удобно входить в игру и он невероятно хорошо защищается. Удивительное выступление для того, кому 18 лет и у кого никогда не было опыта игры на большой сцене. Большое спасибо ему, его команде и семье. Я определенно хочу быть в его команде. Надеюсь, он пригласит меня, потому что он собирается добиться больших успехов в своей карьере», – сказал Джокович.