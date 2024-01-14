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Украина. Первая лига
14 января 2024, 13:49 |
180
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Мариуполь будет готовиться в двух городах и сыграет много матчей

Азовцы планируют некоторые трансферы, чтобы усилить команду

14 января 2024, 13:49 |
180
0
Мариуполь будет готовиться в двух городах и сыграет много матчей
ФСК Мариуполь

Как стало известно Sport.ua, два первых этапа подготовки к весенней части сезона ФСК «Мариуполь» проведет в Полтаве и Виннице.

Сначала подопечные Олега Красноперова примут участие в традиционном всеукраинском турнире, где их соперниками будут «Полтава» (2 февраля), «Металлург» (6 февраля), «Ворскла» (U-19) – 9 февраля, «Тростянец» (11 февраля).

После передислокации на Подолье мариупольцы померяются силами со «Звягелем» (17 февраля), «Подольем» (22 февраля), одной из местных любительских команд (26 февраля), винницкой «Нивой» (1 марта), «Черниговом-ШВСМ» (5 марта). Если будет необходимость, то «горожане» еще сыграют 16 марта десятый контрольный матч.

Пока что ряды ФСК «Мариуполь» пополнил лишь универсал Дмитрий Фатеев из «Оболони». Кстати, этот опытный игрок уже с тремя командами, за которые выступал ранее переходил из Первой лиги в УПЛ. В «Мариуполе» надеются, что эта традиция сохранится, ведь уже в этом сезоне «горожане» постараются пробиться в элитный дивизион через стыковые поединки.

Мариупольцы планируют усилиться еще квартетом зимних новобранцев. После травмы должны успеют восстановиться Игорь Быковский и Илья Зубков.

ФСК «Мариуполь» занимает четвертое место в группе «Чемпионская» Первой лиги, набрав 31 очко.

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инсайд ФСК Мариуполь Первая лига Украины Дмитрий Фатеев трансферы
Источник Sport.ua
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