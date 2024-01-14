Уйдет или останется? Киммих ответил на вопрос о своем будущем

Звездный полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих ответил на вопрос о своем будущем на фоне слухов о переходе в другой клуб:

«Я сосредоточен только на «Баварии». Для меня трансфер – это вообще не тема для обсуждений зимой.

Новый контракт? В определенный момент клуб свяжется со мной, и мы обсудим этот вопрос между собой, а не со СМИ».

Контракт Киммиха с «Баварией» рассчитан до лета 2025 года. В нынешнем сезоне на счету 28-летнего игрока сборной Германии 1 гол и 6 ассистов в 21 матче за чемпионов Германии во всех турнирах.