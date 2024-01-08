Манчестер Сити включился в борьбу за вице-капитана Баварии

Действующий чемпион Англии и триумфатор Лиги чемпионов, английский «Манчестер Сити», вовсе не против усилить свой состав полузащитником «Баварии» Йозуа Киммихом.

Правда, по данным издания Mirror, «горожане» не готовы платить 58 млн евро, которые мюнхенцы требуют за своего вице-капитана, а хотят подождать до ближайшего лета и снизить трансферную цену до 24 млн в евровалюте, поскольку действующий контракт Киммиха с «Баварией» истекает летом 2025-го и мюнхенцы вынуждены будут идти на компромисс.

Ранее сообщалось, что интерес к немецкому футболисту проявляют «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», но оба английских топ-клуба хотели видеть у себя полузащитника лишь по истечении его контракта с мюнхенцами.