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Англия
08 января 2024, 10:20 |
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Манчестер Сити включился в борьбу за вице-капитана Баварии

«Горожане» не готовы платить ту сумму, которую требуют мюнхенцы

08 января 2024, 10:20 |
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Манчестер Сити включился в борьбу за вице-капитана Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Йозуа Киммих

Действующий чемпион Англии и триумфатор Лиги чемпионов, английский «Манчестер Сити», вовсе не против усилить свой состав полузащитником «Баварии» Йозуа Киммихом.

Правда, по данным издания Mirror, «горожане» не готовы платить 58 млн евро, которые мюнхенцы требуют за своего вице-капитана, а хотят подождать до ближайшего лета и снизить трансферную цену до 24 млн в евровалюте, поскольку действующий контракт Киммиха с «Баварией» истекает летом 2025-го и мюнхенцы вынуждены будут идти на компромисс.

Ранее сообщалось, что интерес к немецкому футболисту проявляют «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», но оба английских топ-клуба хотели видеть у себя полузащитника лишь по истечении его контракта с мюнхенцами.

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Йозуа Киммих Бавария Манчестер Сити трансферы Бундеслиги трансферы трансферы АПЛ Манчестер Юнайтед Ливерпуль
Источник The Mirror
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