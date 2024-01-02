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  4. Ливерпуль и Манчестер Юнайтед поспорят за лидера Баварии
Германия
02 января 2024, 14:07 |
518
0

Ливерпуль и Манчестер Юнайтед поспорят за лидера Баварии

У Йозуа Киммиха нет агента и он сам занимается вопросами своего будущего

02 января 2024, 14:07 |
518
0
Ливерпуль и Манчестер Юнайтед поспорят за лидера Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Йозуа Киммих

28-летний полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих близок к тому, чтобы покинуть мюнхенский клуб.

Ранее сообщалось о заинтересованности каталонской «Барселоны» в услугах футболиста, а сейчас, по информации издания AS, лидерами в борьбе за Йозуа являются два представителя АПЛ – «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». При этом переговоры могут быть затруднены тем фактом, что у игрока нет агента и он сам занимается вопросами своего будущего.

В нынешнем сезоне Киммих, являющийся вице-капитаном мюнхенцев, провел в составе «Баварии» 20 матчей во всех турнирах (1542 минуты игрового времени), забил 1 мяч и отдал 6 результативных передач.

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Источник AS
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