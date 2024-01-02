Ливерпуль и Манчестер Юнайтед поспорят за лидера Баварии

28-летний полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих близок к тому, чтобы покинуть мюнхенский клуб.

Ранее сообщалось о заинтересованности каталонской «Барселоны» в услугах футболиста, а сейчас, по информации издания AS, лидерами в борьбе за Йозуа являются два представителя АПЛ – «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». При этом переговоры могут быть затруднены тем фактом, что у игрока нет агента и он сам занимается вопросами своего будущего.

В нынешнем сезоне Киммих, являющийся вице-капитаном мюнхенцев, провел в составе «Баварии» 20 матчей во всех турнирах (1542 минуты игрового времени), забил 1 мяч и отдал 6 результативных передач.