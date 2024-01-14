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Australian Open
14 января 2024, 13:19 | Обновлено 14 января 2024, 13:30
22
0

«Это будет трудно». Престон поведала о планах на встречу со Свитолиной

Австралийка готовится к игре против украинки

14 января 2024, 13:19 | Обновлено 14 января 2024, 13:30
22
0
«Это будет трудно». Престон поведала о планах на встречу со Свитолиной
Getty Images/Global Images Ukraine

Австралийская теннисистка Тэйла Престон (№203 WTA) поделилась ожиданиями от будущей встречи с украинкой Элиной Свитолиной (№25 WTA) в первом круге Открытого чемпионата Австралии. 18-летняя уроженка Перта, напомним, получила wild card и впервые сыграет в основной сетке турнира серии Grand Slam.

«Это будет трудно, но я думаю, что с кем бы я ни сыграла, это был бы сложный матч для меня. Это основная сетка турнира Grand Slam, так что здесь все игроки очень хорошие. Но я очень взволнована и жду этого поединка с нетерпением. Очевидно, что Элина имеет огромный опыт, но надеюсь, что и я смогу получить от нее дополнительный опыт.

Думаю, Australian Open уникален тем, как болеют болельщики за австралийцев, так что я с нетерпением жду этого опыта. Но независимо от того, сколько там будет людей, это будет просто потрясающий матч. Я всегда мечтала сыграть на Открытом чемпионате Австралии», – рассказала Престон.

Престон и Свитолина выяснят отношения в ночь на 15 января по киевскому времени.

Ранее Элина Свитолина призналась, что впервые слышит имя своей соперницы.

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Тэйла Престон Элина Свитолина Australian Open 2024
Источник Большой теннис Украины
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